Chory Castro: «Hay que pelear hasta que las matemáticas nos lo permitan» Chory Castro remata de cabeza en un entrenamiento. / SUR El uruguayo valora la mejoría defensiva del equipo y admite lo duro de la situación que se atraviesa en la Liga CARLOS J. MARTÍNEZ Sábado, 24 febrero 2018, 00:28

El malaguista Chory Castro se mostró ayer optimista en rueda de prensa acerca de las posibilidades de lograr la salvación. «Hasta que las matemáticas nos lo permitan hay que pelear. En el Mallorca acabamos octavos una Liga, después de terminar la primera vuelta con sólo 14 puntos. Hasta el final estaremos vivos y vamos a luchar», destacó el uruguayo. También habló sobre los difíciles momentos que está atravesando el club. «Vienen siendo semanas duras, estamos en una posición que es muy difícil. El equipo se está comportando de una manera que ha contagiado a la gente en La Rosaleda y nos ha ayudado a pelar los partidos», destacó el uruguayo, aunque admitió que «al final mandan los resultados y no se han dado. Nos toca seguir peleando».

«En la derrota es cuando más se aprende y no es fácil, porque en los dos últimos partidos hemos jugado con equipos de arriba y se ha dado la cara», destacó el ‘charrúa’. «Estamos minimizando el ataque de los rivales, aunque nuestros fallos acaban costándonos goles», apuntó el atacante uruguayo. Sobre las polémicas arbitrales que han rodeado al equipo en los últimos partidos, Chory Castro destacó que «a veces se equivocan y otras no. Tenemos que centrarnos en nuestro objetivo. Nosotros no podemos estar pendiente de los árbitros, estamos los últimos y es nuestra culpa».

Renovación

El contrato de Chory Castro finaliza el próximo 30 junio, y en la sala de prensa del Ciudad de Málaga fue cuestionado al respecto y se mostró tranquilo ante su renovación: «Estoy tranquilo y mi cabeza está en la salvación. Es algo que no me preocupa».

Sobre el rival de mañana, el Athletic, destacó sus cualidades ofensivas: «Tienen poderío en ataque y delanteros que marcan muchos goles. Además, vienen de perder en Europa y San Mamés es un campo complicado, aunque no imposible». Por último, el zurdo malaguista fue cuestionado por la necesidad de acabar con la violencia en el fútbol, tras lo acontecido el jueves en Bilbao. «Nos sensibilizamos con la familia del ertzaina fallecido. Es lamentable que sigan ocurriendo estas cosas que manchan el fútbol», apuntó.