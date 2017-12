Chory Castro, tras la victoria en Anoeta: «Estos tres puntos son un respiro» Chory Castro celebrando con sus compañeros su gol. / EFE El autor de uno de los goles encajados a la Real Sociedad destacó la importancia del triunfo CARLOS J. MARTÍNEZ Domingo, 10 diciembre 2017, 14:34

El Málaga visitaba a la Real Sociedad sin sumar a domicilio, por lo que el partido en Anoeta era de vital importancia para los de Míchel. Uno de los goleadores del partido, Chory Castro, compareció a pie de campo tras acabar el partido. El uruguayo destacó la importancia del triunfo: “Sin duda son tres puntos importantes, como lo van a ser todos. Queremos salir de abajo, necesitábamos ganar y se dio”. No obstante, el jugador 'charrúa', ex de la Real, advirtió que no hay lugar para la relajación: “Hicimos un gran partido defensivo y aprovechamos los errores de ellos. Estos tres puntos son un respiro pero no hay que relajarse”.

Sobre el juego del equipo, el uruguayo destacó: “Necesitábamos sumar. Sabemos que la Real Sociedad juega un gran futbol, pero nosotros estuvimos acertados y nos vamos contentos a Málaga”. Por último, explicó lo que supone marcarle a su antiguo equipo: “Ahora trabajo en el Málaga, pero tengo todo el respeto a la Real Sociedad”.