Cifu pone rumbo al Albacete

El lateral derecho malaguista Cifu ha puesto definitivamente rumbo al Albacete, donde jugará cedido lo que queda de temporada en este conjunto de Segunda, que curiosamente actúa con 'carrileros', el sistema en el que brilló en el Girona y en el que parece haberse sentido más cómodo en su carrera.

A tres dias de que se cierre el mercado invernal de fichajes, Cifu que no ha terminado de asentarse nunca en el Málaga con diferentes entrenadores, vuelve a salir. El granadino no se ha entrenado hoy con permiso de la entidad para agilizar su salida. Además, aunque fue convocado inicialmente para el partido de ayer ante el Girona (su exequipo) fue por las molestias iniciales de Luis Hernández. Así, a última hora de los diecinueve citados él fue el descarte, el que no se sentó en el banquillo.