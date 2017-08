Cifu: «Vengo a devolverle la confianza a los que la depositaron en mí» Cifu, en un entrenamiento.(archivo). / PEPE ORTEGA El lateral derecho del Málaga asegura que viene a trabajar duro y a hacerse un hueco en el equipo blanquiazul ÁLVARO GIJÓN Lunes, 7 agosto 2017, 13:11

Este mediodía compareció ante los medios de comunicación el granadino Cifu. El lateral derecho del Málaga conoce ya la decisión del club de mantenerlo en el equipo está temporada tras su paso por el Girona, como cedido, y a pesar deque inicialmente estaba entre los descartes. "Es una gran noticia para mí. Parece ser que va a ser así, y trataré de devolverle al club la confianza que han depositado en mi", dijo.

El jugador granadino se mostró, además, agradecido con sus compañeros de vestuario, así como con el entrenador y el cuerpo técnico por las declaraciones hechas públicamente a su favor. "El míster siempre me ha tratado como uno más y la plantilla ha sido muy amable conmigo. Esto siempre es un plus", aseguró Cifu.

El lateral del club costasoleño tendrá una fuerte competencia en el carril con Rosales. Ante una posible titularidad frente al Eibar en el debut ligero manifestó: "No he venido al Málaga con la idea de ser titular, ni tampoco a ser suplente. Vengo a trabajar duro día a día, superarme y estar preparado para lo que venga. Lo demás es decisión del míster. Obviamente me gustaría ser titular".