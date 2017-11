El Málaga apurará en un fichaje a la espera de tener una plaza de extracomunitario

La importancia del partido de mañana para convencer a algún futbolista

El partido de mañana es crucial para el Málaga por razones obvias. El equipo no puede descolgarse, necesita recuperar terreno y además es imprescindible colocarse a una distancia prudencial del rival que visita La Rosaleda, el Levante (en la actualidad está a ocho puntos). Pero este encuentro también es muy importante cara al mercado invernal. Aunque esta temporada desemboca en el Mundial de Rusia –torneo que algunos futbolistas ahora sin continuidad desean disputar–, son muchos los jugadores que también valoran el nivel del equipo que lo pretende para decidir si acepta la propuesta o no. No es lo mismo ir a un conjunto que es colista o casi desahuciado, porque lo que le puede rodear en la plantilla puede impedirle cumplir su objetivo, que hacerlo a otro que está metido en la pelea, con esperanzas y cuyo objetivo se encuentra a tiro. Por eso también es tan valioso ganar mañana....