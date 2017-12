A la inteligente gestión para fichar a Ignasi Miquel (bueno, bonito, barato) le ha sucedido otra que ha encendido el debate en el malaguismo. 'Colocho' ha vuelto, pero casi cinco años más mayor, sin estar rodeado de los componentes de la mejor plantilla del Málaga de siempre, y con el perdono pero no olvido de muchos aficionados respecto a su anterior salida, que en realidad vino forzada por el fondo de inversión propietario de sus derechos. He leído y oído estos días muchas descalificaciones hacia Iturra, un jugador con virtudes y defectos de sobra conocidos, de un perfil como no los hay ahora en la plantilla y que permitirá jugar con un 4-1-4-1. Por eso no creo que sea una mala operación. Dispondrá de tres semanas para aclimatarse y, a estas alturas del problema, con el equipo metido hasta las trancas en la lucha por la supervivencia, el club ya no puede volver a equivocarse en incorporaciones. Sólo vale apostar seguro. Fuera el riesgo, todo lo desconocido.

Y sí, habrá quien extraiga otra conclusión. La plantilla del Málaga se devalúa por meses. Es la minuta de haber errado en casi todas las últimas grandes adquisiciones, las caras. La afición no termina de superar el duelo por el adiós de los Camacho, Pablo y Sandro (más otros anteriores), pero no se pone la lupa en que muchos otros clubes medianos han prosperado gracias a su buena gestión en el mercado. Siguen siendo vendedores, pero sabiendo elegir el momento y cómo suplir las bajas. Es así como se crece. Mientras tanto, en el club de La Rosaleda el resultado es que si se logra la permanencia - y creo en ella firmemente- quedará una plantilla de escaso futuro, con el gol alquilado hasta junio (no hay un 'nueve' en propiedad), más Iturra (cumplirá 34 años en junio), los fiascos de Rolón y Cecchini, varios futbolistas cedidos que no terminan de echar la puerta abajo y una interrupción notoria en la productividad de la cantera. En definitiva, que habrá que emprender otra revolución, y uno se echa a temblar cuando se habla de ello en el Málaga.