Concentración muy exigente para el Málaga Torres, Santos, Juanpi y Juan Carlos, ayer en la salida de La Rosaleda. / Fernando González Al final la expedición estuvo integrada por 28 jugadores, con el meta Cenk Gonen y Juan Carlos, pero sin Meré y Kuzmanovic. El equipo se recluye en Garderen, donde le esperan diez días de intensas sesiones físicas y tácticas, y un cuadrangular y dos amistosos contra rivales de entidad SERGIO CORTÉS GARDEREN (BARNEVELD) Jueves, 20 julio 2017, 00:40

«No podemos entrenarnos con 31 o 32 jugadores. Si no, el trabajo no tiene calidad». El Málaga ya no puede andarse con pérdidas de tiempo, ni en la planificación ni, sobre todo, en el trabajo. Día arriba día abajo, queda un mes para el comienzo de la Liga y llega el momento de pisar el acelerador en la preparación del equipo. Por eso, el grupo de jugadores desplazados a Holanda se redujo (al final son 28, incluido el lesionado Ontiveros) para comenzar una concentración muy exigente en Garderen, una pedanía de la localidad de Barneveld, dentro de la provincia de Gelderland.

No es exagerado el empleo del adjetivo e incluso del adverbio. A los futbolistas les esperan intensas sesiones físicas y tácticas (algunos días, también trabajo en el gimnasio) porque el campeonato se iniciará en cuatro semanas y Míchel y su equipo de trabajo tienen clara la máxima de que se juega como se entrena. En este sentido, la temperatura será una gran alidada porque desde hoy se anuncian en el lugar de concentración un máximo de 23-24 grados y un mínimo de 12-13, e incluso para hoy está prevista lluvia durante gran parte de la jornada.

LA EXPEDICIÓN Dirigentes Francisco Martín Aguilar (consejero consultivo), Francesc Arnau (director deportivo) y Daniel Guerrero (responsable del área de Negocios). Los dos últimos se incorporarán en los próximos días. Cuerpo técnico Míchel (entrenador), Juan Carlos Mandiá (segundo entrenador), Sergio Pellicer y Martín Demichelis (ayudantes técnicos), José Vallejo, Enrique Ruiz y Manu Gestoso (preparadores físicos), Paco Ruiz (preparador de porteros) y Antonio Vilches (analista). Cuerpo médico Juan Carlos Pérez Frías (doctor), Fernando Lacomba, Luis Barbado, Marcelino Torrontegui, Iván Medina y Hugo Camarero. Utileros Miguel Zambrana y Juan Carlos Salcedo. Delegado Josemi. Responsable de seguridad Jorge Vilardebó. Dietista Francisco Jaime. Porteros Roberto, Cenk Gonen y los filiales Andrés Prieto y Samu Casado. Defensas Rosales, Torres, Cifu, Baysse, Luis Hernández, Luis, Juan Carlos y los canteranos Álex Robles, Ramos y Alberto. Centrocampistas Recio, Pablo, Keko, Ontiveros (en proceso de recuperación), Juanpi, Adrián, Jony, Chory Castro y los filiales Mula, José Carlos y Maty. uDelanteros Borja Bastón, En-Nesyri y Santos. uPrensa Paco Ceballos (director de Comunicación del club), Beatriz Jiménez, Pepe Ortega, Eduardo de la Fuente, Carlos Cariño ('As') y Sergio Cortés (SUR).

Con todo, no será una concentración que se les hará pesada a los jugadores porque se ha planificado para que cada tres días el equipo tenga partido, lo que siempre viene bien para evitar el agotamiento mental fruto de la rutina. El domingo será la primera cita, un cuadrangular en la ciudad alemana de Duisburgo con dos encuentros de 45 minutos. El equipo se enfrentará en la primera semifinal, a las dos de la tarde, al Hertha de Berlín y después, según el resultado, disputará el choque por el tercer puesto (a las cuatro) o la final (a las cinco) contra el perdedor o el ganador del Aston Villa-Duisburgo. Posteriormente, el miércoles 26, se enfrentará en el AFAS Stadion al AZ Alkmaar desde las siete de la tarde. Para concluir, el sábado 29, esta fase de la preparación se cerrará con otro compromiso en tierras germanas, en Homberg frente al Borussia Moenchengladbach a las cuatro de la tarde. Cabe recordar que el Hertha, el AZ y el G'ladbach compiten en la máxima categoria en Alemania y Holanda.

Como suele ser habitual, ayer hubo que esperar hasta última hora para conocer la composición final de la expedición. No hubo sorpresas en los casos del guardameta turco Cenk Gonen y Juan Carlos, cuyos fichajes fueron anunciados por el club (el segundo, ya en propiedad, tendrá contrato hasta 2021). El delantero Santos también viajó pese a que está descartado por Míchel y también porque las distintas negociaciones para encontrarle salida no han fructificado. En cualquier caso, no se descarta que en los próximos días deje la concentración. Asimismo, también se cumplieron los pronósticos en los casos de Meré y Kuzmanovic porque ya se intuía desde el lunes que ninguna de las operaciones iba a cerrarse a tiempo.

Ramos y Alberto, también

Por otro lado, a última hora se produjeron dos incorporaciones por sorpresa. Se trata del polivalente jugador del filial Ramos (Míchel contará con él en el centro del campo) y del lateral izquierdo Alberto. Este es un caso peculiar porque después de estar cedido la pasada temporada con poco éxito en el Mallorca y luego en el Murcia (a este último club le gustaría volver a contar con él) no estuvo convocado para la primera de las dos concentraciones de esta pretemporada. Sin duda, la falta de medios y la baja por lesión de Ricca han influido en esta decisión de Míchel.