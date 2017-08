Conflicto entre el jeque y Míchel Míchel, ayer en el banquillo. / Ñito Salas Crisis abierta en el Málaga al pedir el técnico a Javi García y desautorizarlo el propietario PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 6 agosto 2017, 00:33

La crisis está abierta en el Málaga, y no sólo en el terreno deportivo. El jeque Al-Thani desautorizó anoche a Míchel después de que este en rueda de prensa insistiera en el fichaje del ‘pivote’ del Zenit Javi García. «No es nuestro objetivo para el Málaga, así que por favor cierren esa puerta», escribió el presidente del club en su cuenta de Twitter en un mensaje que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, por lo que implica.

Antes Míchel recalcó que Javi García es prioritario. Su comparecencia no estaba prevista inicialmente, pero el técnico aprovechó el partido para dejar claro su mensaje. «Necesitamos señales, dentro y fuera del campo. La plantilla se tiene que cerrar. No se cierra, y el tiempo pasa. Yo me dedico a entrenar. No hago peticiones, sólo doy mi opinión. No sé el dinero que hay en caja, si el montante de los traspasos se puede usar para fichajes o no, pero un asunto que tenemos ahí es el de Javi García. Estamos esperando a que alguien apriete el botón. El jugador cuando se apriete ese botón va a venir. Yo he hablado con el jugador ayer (el viernes para el lector) y estaría encantado de venir mañana mismo, pero, insisto, no soy la propiedad. Claro que después de perder a un jugador como Camacho, y como parece ser que hay dinero...», fue el inteligente discurso del exmadridista, que luego recalcó que para él Javi García sí es «la prioridad».

Incluso, de forma elegante se refirió a la circunstancia de que es la propiedad del club (el jeque Al-Thani) quien está asumiendo la gestión para contratar a Esteban Rolón, no el director deportivo, Francesc Arnau. «De Rolón no sé nada. Cuando hablo con la dirección deportiva no me ha dicho que le eche un vistazo. Le conozco, pero lo que veo es lo que sale en los medios», dijo.

Respecto a la racha de seis derrotas en otros tantos partidos que se llevan jugados en lo que va de verano, contestó: «Una pretemporada tiene idas y venidas. Hemos tenido situaciones buenas y otras no tanto. Las buenas pertenecen al equipo y las malas hay que trabajarlas», sostuvo. Además, en descargo de su equipo y del juego mostrado, añadió: «Estamos obligados a buscar minutos, cambios preconcebidos... Juanpi viene de una larga lesión, como Kuzmanovic... y hay que buscar aire con ese tipo de jugadores. No podemos forzarles tanto».

Además de las derrotas, el Málaga sólo lleva dos goles, y argumentó: «No me preocupa la falta de gol, sino algo más global, que los jugadores tengan inseguridad. Estoy tranquilo. Quedan quince días y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. La falta de contundencia o de juego en la pretemporada puede cambiar. Ha habido partidos en pretemporada que se han podido ganar también». Por último, confirmó que Cifu seguirá en la plantilla.