El Málaga sigue sin ganar. Ese no es el problema... al menos el más importante. Lo peor es que no creo que haya nadie que sepa a lo que juega este equipo de Primera División al que le queda muy poco en la misma. Lo que hace desde los amistosos de pretemporadsa es un peloteo absurdo, sin ton ni son, sin orden ni concierto. Es el Málaga de Míchel que ahora es el Málaga de José González. O sea, ni contigo ni sin ti, que este equipo está hecho con los pies, que hemos vendido el alma al diablo y que nos vamos a Segunda ante la ausencia de responsables y lo que es peor sin que nadie sepa muy bien qué ha pasado.

El Girona de la familia independentista Guardiola, con capital del Manchester City, llegó a La Rosaleda y no tuvo que hacer mucho para llevarse un punto. José González esta vez no repitió once, y cambió a En-Nesyri por Borja. Dio igual: las mismas carencias, los mismos defectos, los mismos problemas, la falta de todo. Y una falta de liderazgo desde el banquillo evidente: no lo tenía Míchel, tampoco Jose, quien permitió seguir a Chory hasta que lo expulsaron por su impotencia. Eso es lo que le sobra al equipo confeccionado por Arnau y Al-Thani con la connivencia de Míchel, impotencia. Habrá que ver la reacción del jeque y sus hijos cuando en Segunda no puedan cobrar el dineral que ahora se llevan. No es menos cierto que nos llevaron a la gloria, pero ahora tampoco engañamos a nadie si decimos que nos vamos a estrellar de sus manos. El descontrol de un Málaga al que desesperadamente Husillos y Jofre intentan reflotar es superior a todo lo demás. No hay un duro. Vale. No hay ganas. Vale. No hay equipo. Vale. ¿Y...? La verdad es que la agonía que está viviendo el club de Martiricos es injusta, porque esta afición, esta ciudad, esta provincia, estos colores, merecen otra cosa.

Fue un partido infame. Otro más. Hay equipos de regional que juegan más y mejor. Aquí no hay futuro, pero ese no es el problema, sino más bien que ya no hay ni siquiera presente...