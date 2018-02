«Creo que no estamos teniendo lo que merecemos» El técnico del Málaga, a la izquierda, observa el entrenamiento de hoy. / Francis Silva José lanza un mensaje de optimismo ante una semana clave para el futuro del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 24 febrero 2018, 14:00

Con esa habilidad en el mensaje que le es característica, el técnico malaguista, José González, siguió pulsando la tecla del discurso motivacional y apelando al optimismo en la antesala de una semana vital para el equipo. No sólo por lo que se juega el cuadro de La Rosaleda, sino también porque va a afrontar tres partidos (Athletic, Sevilla y Leganés) en apenas seis días. «Va a haber nueve puntos, casi un tercio de lo que queda. Lo afrontamos pensando únicamente en el primer partido. Nosotros no podemos permitirnos las rotaciones. Vamos a San Mamés con la mentalidad ganadora. Tenemos que ofrecerle algo a nuestra afición para que crea más en nosotros. Si ganamos allí estaríamos más cerca de la siguiente victoria».

En este sentido, Jose apeló al buen tono ofrecido ante el Valencia, pese a la remontada final sufrida (1-2): «Estamos creciendo, el equipo cada vez da mejores sensaciones, peor no llega la victoria. Creo que no estamos teniendo lo que merecemos. Nos hemos enfrentado al segundo y al tercero y no han sido mejores que nosotros, que hubiera sido lo normal. Esto te machaca, porque no tienes el premio necesario. A este equipo no le falta ni intensidad, esfuerzo, trabajo y unión. Eso te dice que no es un equipo muerto. Cualquiera que ve la tabla lo pensaría, pero los que estamos aquí no tenemos esa sensación».

También se refirió José al hecho de que las derrotas o empates de los rivales directos pueden rebajar el listón de la permanencia esta temporada, como sucedió en la anterior, cuando con 32 puntos fue suficiente para salvarse. Sin dar cifras, comentó: «Se está poniendo barata. En condiciones normales, con trece puntos en esta jornada, estás muerto. Se han dado circunstancias. A mí en el Granada (hace dos años) me sobró la última jornada. Ahora estamos con siete por debajo (de la zona de permanencia). Allí estuve a ocho».

Finalmente, se refirió a la convocatoria de Success, tras dos partidos fuera con un plan personal para perder peso: «La convocatoria ha sido muy difícil para mi hoy. No es lo habitual estando de colista. Hoy quizás pueda ser injusto con algunos jugadores. Entiendo que Success nos puede aportar, pero el fútbol es el único trabajo en el que te dan libre el fin de semana y te enfadas».