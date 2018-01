Después del partido escuché a Bueno, recién llegado y muy corto de ritmo, y el mensaje fue el mismo de siempre. «Habrá que trabajar más de lo que lo estamos haciendo...» No, Bueno, no, no es cuestión de trabajo, sino de calidad. Donde no hay no se puede sacar más. El Málaga puede tirarse jugando quince horas que no va a hacer un gol en jugada ni a tiros. Supongo que no seré el único, pero uno mira la plantilla (que conste, no me refiero sólo a la alineación) y se pregunta qué jugador puede desequilibrar un partido. Pero, ojo, esto ya lo avisaba hace un año...

(quitemos, si acaso, a En-Nesyri) y fue incapaz de crear una sola ocasión de peligro. Del minuto 55 en adelante se estiró más, como en Sevilla o Villarreal, pero nada de nada. Mira que es difícil, pero a estas alturas estoy por afirmar que esta plantilla es peor que la que tuvo Muñiz... Que ya es decir.

El Málaga tuvo una, incluso más clara (estaban tres al remate y ninguno en fuera de juego), y el portero rival evitó el gol pese a que todos sus compañeros se durmieron. En cambio, la que tuvo el Getafe sí fue dentro. Más allá de la acción en sí y del lamentable despiste, hay que detenerse en el origen de ese libre indirecto. Luis Hernández, que lleva una temporada para olvidar (ayer rompió casi siempre el fuera de juego), hizo una falta absurda junto a la línea de banda.

Ayer al menos vimos un equipo más equilibrado. La desastrosa planificación de Al-Thani (con Rolón) y Arnau (con Kuzmanovic) hace que Iturra parezca capitán general. Por si acaso, como al chileno todavía le cuesta jugar solo por delante de la defensa, Míchel optó por arroparlo con Adrián, que es tácticamente mucho mejor que Recio (muchas tarjetas de este se producen porque llega tarde). El malagueño, más liberado, jugando donde le gusta y donde siempre hizo más daño (los comentaristas de la tele conocen a los futbolistas sólo de lejos), estuvo participativo. El problema es que En-Nesyri es lo que es... Como sus compañeros.