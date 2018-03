Cuidado con las decisiones

Una vez hundido el Málaga en lo más profundo de Primera, incluida la puntilla de los últimos meses, el club debería pensar ya en sí mismo y no en los intereses de unos y otros, aunque estos sean deportivos. Con los propietarios ausentes en todos los sentidos, los que dirigen la entidad en las distintas parcelas siguen siendo los responsables directos de las decisiones. A falta de diez partidos y con la toalla arrojada ya internamente, el funcionamiento del equipo no puede ser el mismo de semanas atrás.

Desde el Málaga están convencidos de que no deben cambiar al entrenador pese a los malos resultados y la dinámica del equipo, en caída libre. La decisión tendría sentido si la continuidad se produce como estrategia del club, defendiendo y preparando al equipo cara a la campaña que viene, al complicado y difícil futuro. Para defender los intereses de la entidad, tras el caos generado, los futbolistas que son patrimonio del club deberían ser protegidos en esta última y triste fase del campeonato, sigan en el equipo o salgan de alguna forma al final.

Habrá 900 minutos de juego que pueden revalorizar a ciertos futbolistas que están ahora casi apartados y que tendrán contrato para la campaña que viene. Para defender estos intereses del club y no otros, los cedidos o aquellos que no van a estar la campaña que viene en la entidad no pueden ser ya la base del equipo. La promoción de los futbolistas, sobre todo tras observar el rendimiento de muchos de ellos, debería centrarse en lo propio, sin que esto suponga despreciar al resto de los jugadores que ya no seguirán.

En una situación límite como esta, las decisiones deberán favorecer sólo al club, ya que las consecuencias pueden ser todavía más graves en el futuro, a medio plazo. La gran incógnita, de esta manera, se centra ahora en saber si quienes deben tomar decisiones estarán dispuestos a rectificar claramente o si continuarán de la misma forma que en las últimas semanas. Habrá que estar pendientes de lo que vaya ocurriendo para saber cuál es el camino elegido por los dirigentes actuales del club, a falta de que el jeque Al-Thani tenga algo que decidir respecto al futuro.