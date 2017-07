El 'culebrón Meré' se enreda Santos corre ayer junto a Torrontegui. / Salvador Salas Mientras el defensa insiste en que sólo quiere jugar en el Málaga, el Sporting accede ahora a negociar la venta del jugador al Sampdoria o al Colonia SERGIO CORTÉS Miércoles, 19 julio 2017, 01:31

El Málaga no oficializó ayer los fichajes del portero Cenk Gonen y Juan Carlos, pero lo hará durante la mañana de hoy. Otra cuestión es el caso de Meré, un auténtico culebrón. Ayer se le torcieron las cosas al club, porque en el tira y afloja para obtener una opción de compra el Sporting ha abierto una nueva vía: la posibilidad de traspasarlo a otro equipo que no sea el blanquiazul.

Por primera vez el club gijonés ha abierto la puerta a la venta de Meré, aunque sea por debajo de la cláusula de 15 millones. Ayer el Sampdoria y el Colonia trataban de mantener una puja que a última hora ya iba por nueve millones (incluidos objetivos), pero las opciones no convencen al defensa, que insiste en jugar en el Málaga aunque sea como cedido. Hoy se antoja un día clave, porque el defensa desea estar en la expedición que partirá a primera hora de la tarde hasta Ámsterdam.

Ante la falta de novedades ayer, no fue factible completar la lista de jugadores que esta tarde se concentrarán en Garderen. En cualquier caso, en esa relación cabe destacar por encima de todo la presencia de uno de los descartados, Cifu, que ha sorprendido a Míchel por su tono físico y que ve premiado así su esfuerzo por llegar a tope a la pretemporada. Esto no quiere decir que el 'carrilero' derecho granadino vaya a quedarse en la plantilla, pero desde luego refleja que no está dispuesto a tirar la toalla.

Santos, descartado, insiste en ir a la concentración, pero hoy puede cerrarse su salida

Del resto de los jugadores incluidos inicialmente en la lista de descartes conviene apuntar que Mikel (cuya salida está cercana), Koné y Tighadouini se quedan en casa mientras que es duda Santos. El delantero uruguayo ha insistido en ir a la concentración aunque conoce sobradamente las intenciones del técnico y además quizá se cierre su salida en las próximas horas. Respecto al extremo, tendrá que convencer a Míchel durante estas semanas.

En lo que se refiere a los canteranos, se esperaba una criba importante y así ha sido. Destaca especialmente que Míchel ha premiado a componentes que brillaron con el equipo juvenil en el momento decisivo de la temporada, casos del lateral derecho Álex Robles y los medios centro José Carlos y Maty, mientras que sólo se desplaza a Holanda uno de los titulares en el Malagueño dentro de los 'play-off' de ascenso a Segunda B, el extremo derecho Mula (SUR ya adelantó ayer que es un futbolista que gusta mucho a Míchel). Junto a ellos, tras la incorporación de Cenk Gonen, continúa uno de los dos porteros canteranos, Samu Casado. De este modo, pasarán a trabajar con el filial el guardameta Kellyan, los centrocampistas Deco y Arturo, el extremo Hicham y los medios punta Harper y Kuki.