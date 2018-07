Una cumbre decisiva ya con Muñiz Caminero y Muñiz, en la presentación de este último como entrenador del Málaga. / Salvador Salas Caminero y el nuevo técnico resolverán hoy los asuntos urgentes para arrancar la pretemporada ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 4 julio 2018, 00:30

El Málaga no tiene más remedio que echar a andar, aunque su planificación todavía no haya dado frutos. Las últimas semanas, ya con José Luis Pérez Caminero al frente de la dirección deportiva, han sido muy intensas, pero los nuevos responsables de los fichajes han tenido que recabar información y comenzar numerosas negociaciones, lo que ha impedido hasta ahora el cierre de operaciones. Y mañana deberán pernoctar ya los futbolistas en la ciudad para comenzar el viernes con los reconocimientos y pruebas médicas. El tiempo apremia más que nunca. De ahí que hoy se celebre un reunión decisiva, en la que ya estará el nuevo entrenador, Juan Ramón Muñiz. Será una cumbre para resolver todos los asuntos urgentes para que la pretemporada pueda dar comienzo en las mejores condiciones posibles.

¿Cuáles son los asuntos fundamentales a tratar? La plantilla malaguista es excesivamente grande en este momento, ya que sólo han salido de ella Jony y Cecchini, además de los que finalizaban sus contratos, que también eran muchos. Pero el club de Martiricos tiene a algunos futbolistas cedidos que regresan y que el lunes estarán a las órdenes de Muñiz, lo que amplía de una forma importante la nómina de jugadores cara a la temporada que viene. De hecho, este 'overbooking' provocará que ahora suban al primer equipo para la temporada muy pocos jugadores. Este precisamente será otro de los asuntos importantes a analizar en la cita de hoy, aunque el cuadro de Muñiz también deberá cubrir algunas demarcaciones en las que hay pocos futbolistas, como puede ser la portería, el lateral derecho o la delantera.

Hoy está previsto, asimismo, ultimar algunas negociaciones con posibles fichajes, por lo que no se descarta que la jornada sirva también para cerrar contrataciones que puedan estar adelantadas. Hay muchos candidatos, pero las soluciones son muy complejas. Son los casos de Jorge Molina, Rubén Castro, Dani Pacheco o Mamadou Koné, como ayer anunciaba 'As'. Igual que ciertas salidas que se encuentran más cercanas y que están sólo a la espera de algunos detalles. En este caso, cuando los acuerdos estén a punto, los afectados no comenzarán los entrenamientos.

Amplia plantilla Porteros Andrés Prieto y Cenk Gonen. Defensas Rosales, Luis Hernández, Torres, Ignasi Miquel, Diego González, Ricca, Juan Carlos, Koné, Mikel, Cifu y Luis Muñoz. Centrocampistas Rolón, Keko, Iturra, Adrián, Recio, Juanpi, Ontiveros, Mula, Lacen y Tighadouini. Delanteros Santos, Kuki (puede quedarse en el Malagueño) y En-Nesyri (volverá más tarde). Bajas Peñaranda, Chory Castro, Kuzmanovic, Samu, Roberto, Lestienne, Borja Bastón, Bueno, Rolan, Success, Ideye, Jony y Cechini.

Pero el resto de los jugadores, salvo En-Nesyri, que estará de vacaciones más tiempo por su participación en el Mundial, y algún futbolista que se incorpore al filial, al equipo de Dely Valdés, todos los futbolistas que tienen contrato en vigor con el Málaga están citados tanto para las pruebas médicas del viernes como para los entrenamientos del lunes, que se realizarán en las instalaciones de La Rosaleda, en el Anexo.

Pero hay muchos más asuntos pendientes, algunos muy concretos, pero Caminero y Muñiz deberá dar hoy soluciones generales que permitan comenzar la pretemporada de la forma más cómoda, aunque es previsible que la plantilla variará de una forma importante y progresiva con el paso de las semanas de preparación. El club necesitará hasta la segunda quincena del mes, al menos, para dejar la plantilla muy próxima a la que puede ser la definitiva, a falta de algunos retoques o un fichaje de última hora.

La maquinaria malaguista, en cualquier caso, se pone definitivamente en marcha y de una forma constante a partir de hoy. Los trabajos de pretemporada arrancan a la espera de que se vayan concretando operaciones, una misión que está siendo muy complicada, como se ha podido observar con la oferta del Copenhague a Michael Santos, que, en principio, ha sido rechazada. Los 'handicaps' son abundantes para un Málaga que lucha en inferioridad, ahora ya en Segunda. Habrá que esperar para ver qué ocurre, aunque desde el club creen que no habrá demasiadas novedades, por el momento.