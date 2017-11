Cumbre con Husillos en el Málaga para fichar de forma inminente Míchel y el director deportivo del equipo se reunirán mañana para decidir el reemplazo del lesionado Juan Carlos JUAN CALDERÓN Lunes, 27 noviembre 2017, 13:29

La grave lesión de Juan Carlos, que estará más de seis meses de baja, va a permitir al Málaga acudir al mercado para buscar un reemplazo. La clave ahora es ver qué jugador se ficha, si un lateral izquierdo o un medio centro, que es otra de las posiciones con carencias. El técnico del equipo malaguista dejó entrever que se está barajando la última de los opciones teniendo en cuenta que Rica y Torres podrán jugar en un mes y podrá cubrir la baja de Juan Carlos en el lateral izquierdo. En cualquier caso, Míchel también reconoció que todavía no se han barajado nombres, pues no se ha sentado a tratar el tema como Mario Husillos, algo que harán mañana

"Tenemos la solución de Diego para el lateral, pero es una de las cosas que estamos pensando, pero no queremos forzarlo porque el viernes hay otro partido. Estuve hablando con Mario Husillos después del partido y es algo que abordaremos mañana. Sólo podemos fichar a un jugador en paro o que venga de otro equipo. No es una gran solución tampoco, porque a comienzos de año Rica y Torres volverán... Pondremos nombres sobre la mesa y creo que no hay muchos para que puedan competir después del Levante. Nos vamos a ver. Me han dicho que salen nombres de jugadores sin equipo, pero sinceramente no hemos hablado nada todavía. Los tres laterales izquierdos están fuera de combate", dijo el entrenador del Málaga en la rueda de prensa que ofreció hoy después del entrenamiento.