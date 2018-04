¿Debe jugar Rolan mañana?

Sí, por Pedro Luis Alonso Le paga el Málaga y ha vuelto a su nivel

¿Y por qué no? En el Málaga evocar un episodio de este tipo sólo me lleva a recuperar aquella espinosa polémica vivida con Goitia, que no jugó ante el Betis, en el que iba a recalar la siguiente campaña. Curiosamente, aquella elección le impidió jugar nunca más en Primera en su carrera. Hace poco Pau López estuvo bajo los palos en el Espanyol también ante el Betis, al que se presume que va a ir. En ocasiones complicamos más de la cuenta determinadas situaciones en esto del fútbol. Aun dando por hecho que, en efecto, Rolan irá al Deportivo la próxima campaña –habrá que verlo si, como se prevé, está en Segunda–, no veo el motivo de prescindir del uruguayo. Ahora se debe al cuadro de La Rosaleda. Así de simple.

Además, se da el caso de que Rolan volvió el domingo a su mejor versión, después de meses con lesiones y muy baja forma. Por tanto, es un motivo adicional para no poder permitirse el lujo de prescindir de él en una cita ante un rival directo. Se puede dar la situación de que José González repita la formación malaguista por tercera jornada consecutiva, sin haber recibido goles en ese tramo, y dejar fuera a Rolan lo imposibilita. Voy más allá aún: el Deportivo y el Málaga son los dos últimos de la tabla, los que más lejos tienen la permanencia. A día de hoy, ninguno lo tiene fácil, a ocho y once puntos, respectivamente, del Levante. Lo normal es que ambos bajen, de ahí que el hecho de que Rolan juegue o no a lo mejor no es tan determinante como parece cara a poder salvar a alguno de los dos contendientes en juego. Les doy incluso otra razón más que evidente: ahora el único club que paga a Rolan es el Málaga. ¿Hay que reservarlo por pensar que no quiera hacer daño a su futuro equipo?

No, por Antonio Góngora Evitaría el morbo y todas las especulaciones

Desde el Málaga aseguran que no saben nada de este asunto oficialmente, pero en La Coruña se publica un día sí y otro también que Rolan tiene un contrato firmado con el Deportivo para la próxima temporada. Esta situación, dadas las circunstancias y el delicado momento de ambos equipos, incitará a las especulaciones y al morbo, ya que el encuentro puede ser determinante para el que pierda (ocupan las dos últimas plazas de la clasificación). Las críticas le llegarán por activa o por pasiva, ya que es una situación compleja y que se basaría, en tal caso, en un compromiso privado de las partes (’Dépor’, Girondins y jugador), sin ningún respaldo por el momento de los organismos futbolísticos.

De ahí que su participación estaría rodeada de polémica si se convierte, como el domingo anterior, en uno de los protagonistas del encuentro, y también si su rendimiento baja de una forma ostensible. Deberá ser el propio futbolista y el entrenador quienes sean conscientes de que Rolan pueda o no estar sobre Riazor en este encuentro. Y no vale pensar en que el Málaga tiene casi los dos pies en Segunda para pasar por alto este asunto. Una especie de justificación que sirve para todo. Si el delantero, sin embargo, está convencido de que no se verá afectado por las circunstancias, Jose deberá alinearlo, ya que fue el mejor ante el Villarreal. En caso contrario o de dudas, evitaría cualquier especulación dejándolo en el banquillo, aunque sería una pérdida importante para el equipo blanquiazul, que le paga hasta el final de temporada.

Rolan sigue en una encrucijada, sin ninguna duda, por lo que se juega mucho en este encuentro. Él es un profesional e intentará brillar lo máximo posible, siempre que juegue, pero no podrá evitar que los focos apunten hacia él.