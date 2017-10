Otra derrota increíble del Málaga en el descuento (2-1) Agencia LOF El equipo blanquiazul se dejó remontar en los dos minutos finales tras ir ganando desde el primer tiempo ANTONIO GÓNGORA Soria Enviado especial Martes, 24 octubre 2017, 22:34

Como en una película de terror, el Málaga se hundió en los últimos minutos del partido, en el descuento, para encajar dos goles que permitieron al Numancia remontar y hacerse con un triunfo increíble en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria queda abierta para el compromiso de vuelta en La Rosaleda, si bien el equipo blanquiazul no pudo cumplir con el objetivo de cambiar su dinámica. Recibió una dura derrota en el campo de un equipo de Segunda.

2 Numancia 1 Málaga

El Málaga fue incapaz de defender bien las últimas acciones del encuentro, lo que le costó otra derrota increíble, parecida a la de Dortmund (aquella con más trascendencia) después de ir ganado el partido por la mínima desde el primer periodo gracias al golazo de falta conseguido por Recio. La resurrección prevista por los malaguistas deberá quedar para mejor ocasión. El choque copero, más allá de lo previsto, supone un nuevo revés para la alicaída moral de los malaguistas.

Míchel cumplió con su idea de apostar por la Copa, aunque hizo muchos cambios en el equipo, en algunos casos obligado por las lesiones. Pero utilizó de entrada un once fuerte y compensado, que bien podría afrontar cualquier jornada de Liga. Las incorporaciones más destacadas fueron la del canterano Álex Robles, que entró por la ausencias de Ricca, Juan Carlos y Torres en la banda izquierda (suele jugar por la derecha), Cifu o Cecchini. El objetivo del Málaga se centraba en comenzar a ganar partidos, aunque fuera en la Copa.

El plan malaguista estaba centrado en el equilibrio y la disciplina táctica, con Adrián como único 'pivote' y Recio por delante. La fórmula funcionó en el arranque, aunque la posesión era para un Numancia sin gran profundidad. Las opciones de gol en las porterías eran inexistentes, con una lucha intensa en el centro del campo. El once local ofrecía una gran resistencia ante un Málaga que, sobre todo, no quería incurrir en errores.

La vuelta de Recio, con Adrián por detrás, le dio más consistencia al equipo blanquiazul, que se adelantó precisamente por medio del centrocampista malagueño en un magistral lanzamiento de falta, realizada a un activo Jony, casi en el ecuador del primer periodo. Aunque era en la Copa, el equipo volvió a marcar después del 23 de septiembre, cuando lo hiciera por partida triple en el choque ante el Athletic que le supuso el único punto sumado hasta ahora. El espectacular tanto, sin embargo, obligó al conjunto soriano subir un poco más sus líneas.

El Numancia, con el malagueño Escassi en el once, ya no sólo disponía de la posesión, sino que buscaba el ataque, todavía sin gran profundidad, pero con cierto peligro. La mejor opción local del primer acto fue para Guillermo en un remate de cabeza. El Málaga se defendía bien, pero apenas inquietaba en ataque, donde Ontiveros y Borja apenas llegan al área rival. La ventaja malaguista por la mínima no ofrecía garantías, aunque Andrés Prieto tampoco tuvo que intervenir demasiado, salvo en un espectacular despeje de puños.

Pero el conjunto local, aupado por su público, todavía daría más de sí en el segundo periodo, pero sin causar grandes problemas, salvo en unas indecisiones en el área malaguista tras un saque de córner, en un lanzamiento fuera de Nacho cuando estaba en una buena posición y en un remate de cabeza de Higinio (la mejor ocasión). Míchel reaccionó sacando a Rolón por Cecchini para darle más seguridad defensiva al centro del campo.

El Málaga intentaba a toda costa llegar al final del choque con la ventaja en el marcador. Atacaba más el Numancia, mientras que el conjunto blanquiazul se defendía e intentaba sorprender al contragolpe. Parecía que iba a llegar el primer triunfo malaguista, pero otra vez en el descuento, parecido al choque de Dortmund, el equipo blanquiazul se dejó remontar con dos tantos seguidos, uno de Nacho y otro del malagueño Escassi (este último, después de que el primer remate estuviese precedido de fuera de juego). Una derrota increíble ante el Numancia que mantiene al conjunto malagueño a los pies de los caballos. Urge una reacción.