DESASTRE CON MATICES

Ahora que empieza la cuenta atrás y que parece que se acerca irremisiblemente la fecha del desastre, conviene hacer varias matizaciones. La autogestión de los Al-Thani tarde o temprano debía conducir al club a una suerte de apocalipsis. Ahora bien, y esto lo pueden confirmar mejor los malaguistas octogenarios, ¿cuándo el Málaga ha podido presumir de una buena gestión relativamente duradera? ¿Y cuándo fue un club consolidado en la élite? Quizás sólo a comienzos de los setenta y en dos largos ciclos en este siglo.

Dos: Cuando escucho el «¡Al-Thani, vete ya!» en La Rosaleda lo primero que se me viene la cabeza es que culturalmente pertenecemos -obsérvese el uso de la primera persona del plural- a una ciudad a la que le cuesta pasar de la palabra al hecho. Desde las primeras penurias económicas de la temporada 2012-13 la masa social debió haber sido mucho más intransigente y proactiva, como sucede entre otras aficiones menos permisivas con los desmanes. Un lustro después, así nos va.

Y tres: el éxito inesperado esta temporada del Girona, el Eibar, el Leganés y el Getafe es a su vez la desgracia del Levante, Las Palmas, el Deportivo y el Málaga, cuatro equipos entre los que sólo se salvará uno. Los dos últimos conjuntos son un claro ejemplo de cómo la competición puede llegar a ser una caja de sorpresas, porque seguramente nadie habría apostado en verano por ver a ambos en Segunda. Es lo que tiene el más imprevisible de los deportes colectivos, en el que, a un nivel alto de profesionalización, la figura del entrenador pesa mucho. Ahí quiero desembocar. Al Málaga no sólo lo lastró una planificación muy desacertada, que además no es la primera que se padece en los últimos años. Recuerdo que el equipo fue hace muy poco octavo con Gracia -por cierto, qué lástima que no se hubiera pensado en él incluso antes del ecuador liguero para sacar al equipo del atolladero- con Charles y Cop como referencias ofensivas. Y que los veranos casi siempre han sido un periodo de despedida de piezas clave.