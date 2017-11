Diego González, Álex Robles y pocas más opciones en el Málaga como lateral izquierdo Álex Robles, en un entrenamiento de la pretemporada. / Santiesteban Las alternativas de Cifu o de adaptar a un extremo no se contemplan en principio SERGIO CORTÉS Lunes, 27 noviembre 2017, 00:19

El Málaga se ha quedado de golpe sin laterales izquierdos. A las lesiones de Ricca y Torres se sumará la baja obligada durante lo que queda de temporada de Juan Carlos cuando hoy se confirme que tiene roto el ligamento cruzado. ¿Cuáles son las opciones de aquí a enero, cuando se abra el mercado invernal? Es cierto que el club contaría con la posibilidad de incorporar a un futbolista en paro o que compita en España, pero a corto plazo, para esta misma semana –ademas, para más inri, con dos compromisos– eso es inviable. En principio sólo aparecen dos alternativas: Diego González (que ya jugó en esa zona el sábado en el Bernabéu tras la lesión del madrileño) y el canterano Álex Robles.

Husillos regresará mañana y se reunirá con Míchel para tomar una decisión, siempre con las opciones de fichar a un jugador en paro o que compita en España

Hasta mañana no habrá cumbre en el Málaga para saber el camino que va a tomar el club ante la falta de laterales izquierdos. El director deportivo, Mario Armando Husillos, se reunirá con Míchel una vez regrese de su viaje por tierras sudamericanas y será entonces cuando se analicen las opciones. De salida únicamente se contemplaba fichar a un central y a un medio de contención (y si acaso, si cuadraba en todos los aspectos, un punta que se pusiera a tiro), pero ahora el escenario cambia. Lo idóneo sería hacerse con un central que también pudiera desenvolverse como lateral izquierdo, aunque el mercado no está para hacerse ilusiones...

Ricca, muy justo... para Vitoria

Conviene apuntar que de salida el Málaga no podrá contar con ninguno de sus tres laterales izquierdos hasta enero. Ricca es el que ve más cercana la reaparición, aunque como muy pronto para el último partido de 2017, el 21 de diciembre en Vitoria, y forzando al máximo. La ventaja para el uruguayo se centra en que al tratarse de una lesión en un hombro puede hacer a diario el trabajo físico con normalidad hasta que ya pueda ejercitarse en situaciones de contacto.

Fuentes, Siqueira, Garrido y desde hace unos días Evra son algunos ‘3’ en paro

El panorama no puede ser más sombrío para Míchel en este aspecto. En realidad, a falta de que se adopte cualquier decisión sobre la conveniencia de incorporar a otro futbolista, las opciones se reducen a dos: Diego González y Álex Robles. De salida no se contempla a Cifu, futbolista incluso descartado para el mercado invernal (ya se le comunicó hace casi dos semanas) y al que los técnicos no ven en el flanco izquierdo. Tampoco es factible adaptar a un futbolista de ataque tipo Jony o similar. Al menos así se cree por las características de los extremos que existen en la plantilla (el asturiano, Chory Castro, Ontiveros, Keko o Mula), aunque ya se sabe que cuando la necesidad aprieta se producen sorpresas. Ahí está el ejemplo de Eliseu en la temporada 2008-2009: era el extremo zurdo que a priori menos encajaba a banda cambiada y luego deslumbró en la derecha.

Mañana, en la Copa, repetirá el canterano Álex Robles (ayer fue reservado y no jugó con el filial). El pizarreño estuvo a buen nivel en esa zona en la pretemporada pese a que es lateral derecho (ha sido el ‘2’ indiscutible en la selección española en las categorías inferiores). Diego González, recurso tras la lesión de Juan Carlos en el Bernabéu, será empleado ante el Numancia en el eje de la defensa, pero tiene la ventaja de que utiliza indistintamente las dos piernas. El lateral izquierdo del Malagueño, Alberto, no entra en los planes del entrenador del primer equipo.

El precedente del Levante

En cualquier caso, como se ha referido, al Málaga se le abre ahora otra puerta. Hasta el momento contaba con la opción de fichar a cualquier futbolista en paro, pero tras la lesión de larga duración de Juan Carlos (en cuanto se confirme, por supuesto), también puede negociar la incorporación de un jugador que compita en España. De hecho, hace pocas semanas el próximo rival en la Liga, el Levante, suplió la ausencia de Álex Alegría (uno de los tres granotas que se han roto el ligamento cruzado) con la llegada del turco Enes Unal, cedido por el Villarreal.

La lista de ‘3’ en paro no es muy extensa y destacan los nombres de Fuentes, Siqueira o Garrido, a los que se unió hace unos días Evra tras su despido del Olympique de Marsella por propinar una patada a un aficionado. Esa relación se ampliará ahora con otros laterales zurdos que apenas tengan minutos en sus equipos de la Liga. Será mañana cuando Husillos y Míchel intercambien impresiones sobre si es crucial fichar ya a un futbolista para esta zona, esperar hasta enero o incluso apurar para contar con un defensa polivalente.