Las diez frases de Míchel Míchel, en su despacho del estadio de atletismo, durante la entrevista de ayer. : / Salvador Salas ANTONIO GÓNGORA Martes, 14 noviembre 2017, 00:27

1

“Lo que yo vi de la afición ante el Celta, sin ser una situación extrema, no lo había visto en ningún sitio”

2

“Los jugadores han dado un paso y se han dado cuenta de que aquí nos la jugamos todos”

3

“El Mercado invernal es para nosotros un oasis, porque eso nos va a permitir reconstruirnos, y lo necesitamos”

4

“La palabra resignación no entra en nuestro vocabulario, en absoluto. Ni tampoco la palabra matemáticas”

5

“El Málaga es el club ideal para la pachorra del jugador y del entrenador. Es muy confortable”

6

“Yo no me quito mi responsabilidad. No me quito el muerto, porque los jugadores no son tan malos”

7

“Hay carencias, y por eso estamos pensando en el mercado de inverno desde septiembre”

8

“Soy optimista, pero porque soy realista; siempre hay alguien peor y vamos a tener la oportunidad”

9

“Es inaudito que el club haya tenido tanta paciencia con el entrenador, aunque todos la hemos tenido”

10

“Es cierto que el gasto de dinero que se hace tiene que estar en el campo. Los fichajes tienen que estar en el campo”