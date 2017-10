Husillos respalda a Michel cara al domingo Salvador Salas «No veo ninguna razón para prescindir de él aunque se pierda ante el Leganés» SUR Miércoles, 11 octubre 2017, 18:42

En su séptima etapa en el Málaga, la tercera como director deportivo, Mario Husillos lanzó ante todo dos mensajes: uno de tranquilidad y otro de respaldo al entrenador, Míchel. "No veo ninguna razón para prescindir de él aunque se pierda ante el Leganés", dijo, y a una segunda pregunta al respecto se mantuvo más firme aún. "Puedo garantizar eso y mucho más".

A modo de metáfora, el nuevo responsable identificó su labor como la de analizar un vídeo, mientras que los aficionados y los medios de comunicación sólo se quedan con la foto estática del momento. "Este es un trabajo a largo plazo, y a eso vengo, con mucha tranquilidad". En este sentido, desveló también que ha firmado hasta junio de 2020 (por dos años y medio) y que su equipo de colaboradores (su hijo, Claudio Carsi y Fendi) le acompañarán, aunque no dio nombres, porque aún no han firmado su contrato.

Incluso, Husillos trató de quitar hierro a la situación deportiva del Málaga, colista en solitario tras siete jornadas con un solo punto. "El principal problema es que van siete jornadas. A lo mejor dentro una jornada más ya no somos los últimos. Y a lo mejor dentro de dos estamos fuera del descenso... o no. El torneo acaba de empezar. Hay una situación que no es agradable, porque cada vez que pierdes un partido estás más cerca de perder el siguiente".

En lo personal, el argentino dejó claro que su decisión respondió a lo sentimental, al club de sus amores: "Sé dónde entro. Sé el momento. Conozco a casi toda la gente. Estoy encantado, feliz. La decisión ha sido la más simple que he tenido que tomar en mi vida. Fue simplemente sentirla. No hubo que pensar casi nada. No sé qué hubiera pensado si me pongo a pensar. El sentimiento estaba por delante".