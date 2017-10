El director de la Academia del Málaga la deja para fichar por el Betis Miguel Calzado, en una imagen de archivo. / Salvador Salas Miguel Calzado llegó al cargo de la mano de Arnau y su segundo, Calderón, y se marcha para ser el responsable de captación del club sevillano SERGIO CORTÉS Viernes, 20 octubre 2017, 16:43

El cargo de director de La Academia del Málaga quedará vacante en las próximas horas. El hasta ahora responsable de la cantera, Miguel Calzado, deja el club para incorporarse al Betis como responsable de captación, función que desarrollaba en el fútbol-base en el Sevilla hasta que llegó a La Rosaleda. El técnico hispalense está cerca de cerrar el acuerdo con el máximo responsable deportivo verdiblanco, Lorenzo Serra Ferrer.

El nuevo director deportivo, Mario Armando Husillos, no era partidario de momento de acometer cambios en la estructura del fútbol-base malaguista. Primero, porque la situación del primer equipo lo obliga a centrar todos sus esfuerzos en esa parcela, y segundo, porque quería ver in situ la labor de Calzado, al que no conocía hasta la semana pasada.

Sin embargo, el responsable de La Academia ha decidido abandonar el Málaga. Cabe recordar que el técnico sevillano llegó al cargo en el verano del año pasado debido a la convalecencia de Manel Casanova, aunque meses atrás, cuando Francesc Arnau ocupó el cargo de Husillos al frente de la parcela deportiva, iba a formar parte del equipo de trabajo. No obstante, Calzado tenía contrato con el Sevilla y no pudo desvincularse.

Calzado llegó para ocupar oficialmente el cargo de coordinador deportivo de La Academia. Fue una apuesta de Arnau y de su segundo, el también sevillano Pepe Calderón. Se valoraba su trayectoria en el departamento de captación del Sevilla, club que después de la marcha de Monchi intentó repescarlo en mayo de este mismo año aunque en competencias vinculadas a la órbita del primer equipo, propuesta que él declinó.

El hasta ahora responsable de la cantera malaguista ha valorado la oferta del Betis y probablemente también la marcha de las personas que lo reclutaron para el proyecto. Ocupará el cargo del responsable del control del gabinete de captación y dependerá directamente de Serra Ferrer, por lo que su labor no se centrará exclusivamente en el fútbol-base. El vicepresidente deportivo verdiblanco también va a incorporar al que fue su preparador físico durante tantos años, Pep Alomar, como responsable del departamento de metodología.