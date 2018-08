Doble éxito para el Málaga

Cada maestrillo tiene su librillo. Hubo una mayoría reciente de entrenadores que apostaron por el Trofeo Costa del Sol y un rival de cierta entidad para hacer un ensayo general acerca del estado del equipo cara a la Liga. Hubo otros como Javi Gracia que prefirieron no jugar en las dos semanas previas a la Liga, y ayer Muñiz instauró otro método. Nada de ensayos con un once tipo: dos partidos el mismo día (con escasas horas de lapso y ante futuros rivales en Segunda) para poder dar minutos de calidad (entre 80 y 90) a todos sus jugadores a siete días vista del debut en la competición.

1 Málaga Andrés Prieto; Iván, Abqar, Diego González, Juan Carlos; Hicham (Iván Jaime, minuto 83), Iturra (David Ramos, minuto 68), N'Diaye, Mula; Haksabanovic (Juan Cruz, minuto 53); Mula y Blanco (Antoñín, minuto 68). 0 Córdoba Kieszek; Fernández, Quintanilla, Jesús Valentín, Aythami, Javi Galán; Edu Ramos (Borja Estepa, minuto 87), Álvaro Aguado (Bambock, minuto 83), Javi Lara (Quim Araujo, minuto 83); Alfaro (Zelu, minuto 46) y Jovanovic. Gol 1-0, minuto 85: Mula. ÁRbitro abello Fernández (malagueño). Amonestó a Mula y Javi Lara. Campo Unos 300 espectadores en el Marbella Football Center. Mañana calurosa, aunque nubosa.

En la primera sesión, en el Marbella Football Center, el cuadro de La Rosaleda ganó in extremis, gracias a un gol de Mula, que hasta entonces había estado errático, pero se aprovechó de un grave fallo de Jesús Valentín al tratar de salir con el balón tras interceptar un pase. Parecía otro amistoso abocado al 0-0, pero cambió el guión.

Fueron entretenidos los primeros treinta minutos, con un Córdoba que seguramente pudo jugar con sus mejores recursos actuales cara a la Liga: tiene una plantilla con 17 profesionales y sin fichajes, además de sufrir el cambio reciente en el banquillo de Sandoval por Francisco y el de director deportivo, Berges por Oliver. Mientras en el Málaga debutaban N'Diaye y Blanco, pero en una alineación que no mostraba todo el mejor potencial de la plantilla.

Gustó más N'Diaye, ejerciendo ya de líder, colocando a sus compañeros y transmitiendo mucha seguridad con el balón. No falla una entrega y su fortaleza le da para ganar casi todas las disputas. Por contra, no estuvo tan inspirado el punta, torpe por bajo, mejor por alto y que falló la primera ocasión clara a centro de un incisivo y a veces individualista Hicham. Del marroquí fue también el pase hacia atrás para Diego González, en el remate más peligroso y con un paradón de Kieszek. Con un 5-3-2 claro, el Córdoba manejó bien el balón y llegó a hilvanar buenas acciones no bien culminadas, como un centro de Javi Galán al que no llegó Jovanovic, o un violento remate de este repelido por Andrés Prieto.

En la segunda mitad el choque siguió perdiendo ritmo. Las mejores acciones siempre estuvieron en las botas de Hicham. Una penetración por el centro suya con caída final en el área bien pudo ser castigada con roja, pero el árbitro no amonestó siquiera a Quintanilla.

Galería. Una disputa por el balón entre Víctor Díaz y Ontiveros, en el Ciudad de Granada. / Ramón L. Pérez

0 Granada Rui Silva; Víctor Díaz (Quini, minuto 62), Germán, Pablo Vázquez, Álex Martínez (Adrián Castellano, minuto 62); Nico Aguirre (José Antonio, minuto 62), Montoro; Vadillo (Juancho, minuto 74), Fede Vico, Puertas (Alberto Martín, minuto 83), y Adrián Ramos (Rodri, minuto 62). 0 Málaga Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Renato Santos (Iván Jaime, minuto 66), Boulahroud, Adrián, Ontiveros (David Ramos, minuto 54); Harper (Antoñín, minuto 86) y Héctor (Juan Cruz, minuto 54). árbitro Figueroa Vázquez (sevillano). Sin amonestaciones. campo En torno a 5.000 espectadores en Los Cármenes, en una nueva edición del Trofeo Ciudad de Granada. El torneo se resolvió en la tanda de penaltis, con una victoria por 3-4 para el Málaga. El desarrollo fue Adrián (gol), Rodri (fuera), Iván Jaime (gol), José Antonio (gol), Juan Cruz (para Rui Siva), Germán (gol), Pau Torres (gol), Fede Vico (gol), Ricca (gol), Juancho (para Munir).

Otro once en Granada

A Granada no fueron ninguno de los titulares ante el Córdoba. Ni el 'tocado' Recio ni jugadores como Rosales, Torres, Juanpi y En-Nesyri, con un pie fuera. Y tampoco estuvo Lacen, que podría ser un descarte entre el superávit de 'pivotes'. El último ensayo discurrió en las mismas coordenadas que el resto de los partidos de preparación: pocos goles, escaso ritmo en el juego y un número muy bajo de llegadas a las áreas. Si bien es cierto que el once de Muñiz puede parecerse más al del estreno liguero, se vio un Málaga deslavazado. Las de Harper, en un remate seco que repelió Rui Silva; Héctor (cabezazo cruzado) y Boulahroud (tiro lejano que dio pie a un segundo intento de Harper, casi sin ángulo) fueron las únicas ocasiones antes del descanso. En el Granada, con Javi Varas y Joselu con un pie fuera del equipo y sin jugar, la situación dista mucho de la plantilla y aspiraciones de hace un año, y ahora con Diego Martínez de entrenador.

No obstante, en la segunda mitad se impuso más el cuadro local, frente a un Málaga que perdió pegada con la entrada de varios canteranos en el ataque, algunos repitiendo su contribución respecto a la cita matinal. La mejor opción del Granada fue de Rodri, con paradón de Munir, que luego dio la de cal en una mala salida por alto en un córner, y se repuso más tarde al detener al joven Juancho el penalti decisivo en la tanda, el décimo.