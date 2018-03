Duelo entre atascados en Butarque Rolan, Success, Rosales y Ricca, en el entrenamiento celebrado ayer en La Rosaleda. / Ñito Salas El Málaga y el Leganés, que suman 19 partidos sin ganar, se miden con distintas necesidades: si el cuadro de La Rosaleda sigue acuciado, al 'pepinero' le salen las cuentas con sus 30 puntos ÑITO SALAS Sábado, 3 marzo 2018, 01:47

Pensar en que el Leganés casi triplicase en puntos al Málaga (30 frente a 13) a estas alturas de la temporada no hubiera entrado en el cálculo ni del más quemasangre este verano y, sin embargo, es el escenario con el que el cuadro de La Rosaleda comparecerá en Butarque esta tarde, en su tercer encuentro en seis días. Lo del club de Martiricos es una lenta agonía, una tortura que parece sin fin por el mal momento de esos tres rivales que lo mantienen con ventilación asistida. Es cierto que el Málaga no gana desde el 10 de diciembre (dos de treinta y tres puntos desde entonces), pero el Levante no lo hace desde el 19 de noviembre, el Deportivo acumula 495 minutos sin marcar un solo gol y Las Palmas necesitó de errores arbitrales muy favorables para sumar un punto ante el Barcelona. «Quieren que nos salvemos», insinuó no sin un punto de ironía ayer José González.

Invicto e imbatido en Butarque El único Leganés-Málaga en la élite fue un 0-0, además en la 28.ª jornada, una más tarde que esta. En la Liga 1998-99 se cruzaron en Segunda (0-2, con ambos goles de Basti). Por tanto, el Málaga está invicto e imbatido allí.

Sucede también que entre el Leganés y el Málaga suman la friolera de diecinueve partidos oficiales sin ganar, porque el cuadro pepinero lleva ocho, dos de ellos en la Copa del Rey. La diferencia es que el modesto club madrileño suma 30 puntos tras su espectacular primera vuelta, con lo que maneja un colchón de diez puntos que ya quisieran muchos otros equipos. Como le ha sucedido al Barcelona, el Valencia y el Sevilla, los otros semifinalistas en la Copa, es casi inevitable una merma en el rendimiento tras el desgaste que implica desdoblarse entresemana en torneo del K. O. en el inicio del año.

Diego se queda fuera de la lista Diego González pasó de titular a quedarse fuera de la lista. Lejos de parecer un castigo por mal rendimiento, su ausencia parece tener que ver con su rodilla izquierda, la que no le permite sobreesfuerzos muy continuados. En este caso, jugar tres encuentros en un intervalo de menos de una semana.

Pese al carácter letal de los goles que encaja ante sus carencias realizadoras, el diagnóstico del Málaga no es mortal. Tiene una difícil cura, y todo pasa por ganar cuanto antes y que se mantenga el 'statu quo' en la zona baja de la tabla clasificatoria, en un fin de semana que no parece propicio para ello, con los duelos Celta-Las Palmas (el lunes por la noche), Deportivo-Eibar (este, a la misma hora que el de Butarque), y, sobre todo, el Levante-Espanyol de mañana.

Opciones para Kuzmanovic Kuzmanovic sólo ha jugado 82 minutos en la Liga desde septiembre (76 en Vitoria y 6 en Ipurua, estos los únicos con Jose). Sin Adrián ni Recio, puede ser oxígeno para dos ‘pivotes’ tan veteranos como Iturra y Lacen, con tres partidos en seis días.

El Málaga tiene la oportunidad de hurgar en las dudas del Leganés, que ahora parece menos resistente y confiado. Pero los de Jose llegan un tanto extenuados. En su estado de necesidad no ha sido tan fácil para el entrenador resistirse a la tentación de rotar. Habrá que comprobar qué decide hoy con su centro del campo, sin Adrián ni Recio y encomendado a dos treintañeros, Iturra y un Lacen que venía de jugar muy poco en el Getafe. Incluso, en la banda izquierda está un Chory Castro de la misma quinta de los otros dos.

Amrabat, ante su exequipo Amrabat se mide al Málaga por segunda ocasión, con lo que supone esta campaña que un ex del cuadro de La Rosaleda se cruce en el camino. En el 0-2 de la primera vuelta fue de los mejores, pero tiene muy poco gol. Lleva uno en 1.512 minutos este curso.

Desde este prisma se entienden los cuatro cambios producidos en la convocatoria. Se quedaron fuera Diego González, cuya rodilla izquierda no da para jugar tantos partidos en poco tiempo; Rolón, el fugaz Lestienne y el retratado Success, y aparecen Ricca -ya recuperado-, Kuzmanovic, Juanpi y Borja Bastón. Es muy probable que alguno de estos tres últimos reaparezcan y tengan la enésima oportunidad para redimirse.

En el Leganés siguen fuera Szymanowski (renovado esta semana) y Mantovani, que ha estado indispuesto, pero vuelven tras su sanción Siovas y Rubén Pérez, dos pilares del equipo. Podría quedarse fuera también Eraso. No tiene Garitano un once tipo, ni siquiera un líder destacado en sus filas, sino un grupo homogéneo, un estilo de juego definido y una propuesta que pasa mucho más por ofrecerse en ataque a partir de las recuperaciones del balón que en jugadas construidas con paciencia. Fue así como llegó el 0-2 en La Rosaleda.