Una muy dura penitencia

Las desgracias se están cebando en un Málaga cada vez más desahuciado, cada vez más en Segunda. El peor Atlético de Madrid que uno recuerda ganó con un gol de rebote a los 39 segundos, sin hacer más méritos; pese a la lentitud de José González en hacer los cambios, al segundo de realizar el último, Lacen, tras un choque por el que ni se pitó falta, tiene que abandonar lesionado el terreno de juego y el equipo encara los últimos minutos con unos menos; el arbitraje más sibilino y anticasero que se recuerda en los últimos tiempos fue el que aplicó el murciano Sánchez Martínez, indigno de estar en Primera; la nulidad del Málaga cara a puerta es digna de estudio en la Universidad del Deporte... Sumen todo esto y verán que era imposible que el Málaga no perdiera. La jornada, además, comenzó de forma muy negativa, con Las Palmas empatando en Bilbao y el Alavés del milagroso Abelardo ganando en Villarreal. ¡Qué envidia de estos equipos que han reaccionado al menos..! Porque el problema del Málaga es que tenemos ocho nuevos jugadores, un nuevo entrenador, y el equipo sigue igual: plano, sin ideas, sin juego y con unas carencias espectaculares. De todas formas, por muchos fichajes que vengan, si jugadores como Ricca, Adrián o Keko siguen en tan alarmante baja forma, poco se puede hacer, aparte de que puede ocurrir el 'efecto contagio' contrario: que los recién llegados se contagien del desfonde de la mayoría de los que están, y entonces el ridículo final en cuanto a puntos puede ser de época.

Dije hace una semana que no me convence José González, y me ratifico, si bien reconozco ahora, quizás muy tarde, como ha hecho el Málaga, que mantener tantas jornadas a Míchel ha sido un error tan grave que vamos a tener una penitencia que ni esta ciudad ni este club ni esta afición se merecen. El equipo no está nada trabajado, y su forma física es penosa: uno ve a todos los demás que se comen al rival, aunque no tengan calidad, y aquí ni eso. Ruina total y nueva derrota en este errático y triste camino en una agonía indigna para el Málaga.