EMPATE EN UN DÍA DE LOCOS

El día era el menos propicio para que el Málaga comenzara su épica remontada, aunque sea con nuevo entrenador: las aguas por el club de La Rosaleda no pueden bajar más turbias y agitadas, con una extrañísima destitución de Manel Ruano como entrenador del filial, líder destacado, que debería haber sido el sustituto de Míchel, por cierto. Un Al-Thani que ha reaparecido pidiendo tres meses de moratoria para comenzar las obras de la Academia, con lo que ha rajado por no poder empezarlas, y al final el jeque, desde su casa, Catar, acusa de corrupción a España y pide a la Administración que le haga las obras de su Academia... En medio, José González, que debutaba 'contra natura', porque no me digan que alguien vio normal que repitiera el once de Míchel de la última jornada... Pero el fútbol es grande porque dos y dos no son cuatro, y durante 75 minutos el Málaga desarboló al Éibar y si no sentenció el partido fue por la precipitación (unida a la falta de calidad, no lo olvidemos) de sus jugadores. Así y todo, con el golazo de En-Nesyri, la cosa parecía controlada hasta que un absurdo fallo de concentración sumado a la mala suerte que acompaña al perdedor hizo que los vascos empataran y recuperaran las alas que les habían faltado durante todo el partido. Se pudo ganar, se pudo perder y se empató.... pero si Mula no se precipita e Iturra hubiera estado menos impetuoso, ahora los malaguistas viajarían con los tres puntos en el talego. De todas formas, lo juro, con todo lo que habia pasado durante el día de locos vivido en Martiricos, hay que darse con un canto en los dientes.

Me decepcionó Jose González con su alineación. Lo digo claramente. No sé qué mensaje quiso enviar, pero no creo que fuese el más afortunado. Me causa enorme tristeza que por un capricho se prescinda de Ruano, que triunfará como entrenador. Me da pena que nuestro dueño-presidente acuse a este país donde habita su equipo de corrupción. Lo hemos defendido aquí hasta la saciedad. Ya no hay quien le aguante la vela, lo siento muchísimo.