En-Nesyri: «Espero meter un gol el sábado y que el equipo consiga una victoria» «Quedan muchos partidos y vamos a trabajar para salir de esta situación», recalca el delantero marroquí tras el empate en Eibar SERGIO CORTÉS Jueves, 25 enero 2018, 00:32

En-Nesyri revivió el pasado lunes en Eibar la sensación que supone conseguir y celebrar un gol en Primera División. Más de un año después y frente al mismo equipo ante el que se estrenó como realizador en la élite del fútbol español –entonces fue en La Rosaleda, ahora a domicilio–, el joven delantero marroquí definió en la primera de las tres claras ocasiones de las que dispuso en Ipurua.

«Estoy muy contento por el gol y por cómo jugué. Intento siempre reflejar en el campo lo que me pide el entrenador», explicó ayer En-Nesyri en declaraciones efectuadas a los medios oficiales del club. El futbolista también incidió en el valor de ese tanto marcado a Dmitrovic en la fase inicial del partido y que después mantuvo por delante al Málaga durante una hora: «Creo que metí el gol en un momento oportuno porque estamos necesitados de puntos para salir de esta situación». Respecto al capítulo personal, sí fue más claro: «El gol me ha hecho feliz, tanto a mí como a toda mi familia y a la gente que me sigue, los buenos y los malos. Ojalá el equipo empiece a encadenar resultados positivos de aquí en adelante».

El marroquí apenas se pronunció sobre la aportación del nuevo entrenador, José González, en lugar de Míchel. «El entrenador ha llegado para sumar y está haciendo lo conveniente. Hacemos lo que él nos pide y esperamos conseguir un resultado positivo el sábado. Ojalá sea así». En-Nesyri tiene claros sus deseos a corto plazo: «Espero meter un gol el sábado y que el equipo consiga una victoria». Además, aseguró que la plantilla está comprometida para enderezar el rumbo y evitar el descenso a Segunda: «Quedan muchos partidos. Vamos a trabajar para salir de esta situación y ojalá volvamos a conseguir un resultado positivo el sábado».