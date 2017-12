En-Nesyri saldrá en enero y se busca un equipo que le dé continuidad En-Nesyri, durante la pasada pretemporada. / Ñito Salas Aunque no cuenta con ficha del primer equipo, sí lo es a todos los efectos y se desea que juegue regularmente para comprobar su progresión SERGIO CORTÉS Martes, 5 diciembre 2017, 00:32

Cenk, Cecchini, Cifu... y En-Nesyri. El delantero es el cuarto futbolista de la plantilla del Málaga que saldrá en el próximo mercado invernal, pero si en todos los casos se busca un equipo en el que puedan tener continuidad, mucho más en lo que respecta al joven punta marroquí. Tanto el director deportivo, Mario Armando Husillos, como el entrenador, Míchel, desean que juegue regularmente los fines de semana para comprobar si su progresión es la adecuada.

Aunque no ha trascendido si Husillos ya ha conversado con En-Nesyri –circunstancia que sí se ha producido con Cenk, Cecchini y Cifu, los únicos descartados ‘oficiales’–, la decisión sobre el delantero marroquí está tomada. A estas alturas de la temporada no supone una sorpresa porque sus actuaciones en la Liga se limitan a 70 minutos repartidos en cinco encuentros en su recta final. Eso sí, se da la circunstancia de que siempre que estuvo en la convocatoria definitiva (frente al Deportivo fue el descarte de los diecinueve elegidos inicialmente) fue utilizado por el entrenador. Contra el Celta, en el primer triunfo blanquiazul, participó en la acción que originó el gol decisivo, aunque su disparo (repelido por un defensor visitante con el brazo) probablemente no iba entre los tres palos.

Superado por Peñaranda

La escasa participación de En-Nesyri tiene más relevancia si además se tiene en cuenta que el delantero centro titular, Borja Bastón, ha estado muy por debajo del nivel esperado. A la postre el delantero marroquí se ha visto superado por un futbolista que estaba descartado en verano, Peñaranda.

El joven delantero también necesita jugar para tener opciones reales de acudir al Mundial con Marruecos

A estas alturas nadie puede discutir que En-Nesyri ha estado muy lejos de las expectativas creadas en torno a él. Bien es cierto que estas tuvieron su origen en la engañosa pretemporada de 2016, cuando el Málaga acumuló victorias frente a rivales de escasa entidad y en las que el marroquí firmó varios goles al aprovechar su punta de velocidad en la fase final de los encuentros, cuando los adversarios ya acusaban cierto desgaste.

Desde que comenzó la campaña anterior no fueron pocos los que veían en En-Nesyri a un futbolista fundamental en el equipo. No obstante, pese a su deslumbrante debut (con un gol que valió la victoria frente al Eibar), después comenzó a mostrar sus carencias en el juego con los pies, en los remates de cabeza e incluso en la definición.

La marcha del punta, que sólo ha jugado 70 minutos en la Liga, no afectaría al tope salarial

En-Nesyri, que apenas pasó por el Atlético Malagueño, también recibió oportunidades con la selección marroquí, pero su balance goleador dejó bastante que desear. De ahí que muy pronto dejara de tener la condición de indiscutible que llegó a poseer durante meses. En la recta final de la campaña, a pesar de sus actuaciones para no participar en las eliminatorias de ascenso del filial, recibió el premio de acudir a la pretemporada con el primer equipo. Es más, a comienzos de agosto se daba por hecho que iba a tener dorsal entre el 1 y el 25. Yaunque finalmente no lo fue, sí es a todos los efectos un miembro más del grupo entrenado por Míchel.

Precisamente al no tener dorsal entre los profesionales la marcha de ‘Nesy’ –como se le conoce en el vestuario– no afectaría al tope salarial. Por su parte, el jugador también necesita actuar con regularidad a partir de enero para tener opciones reales de acudir al Mundial de Rusia con Marruecos.