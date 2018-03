Los entrenadores recelan de fichar por el Málaga por culpa de Al-Thani

Más de 300 días sin aparecer por Málaga... y tampoco se le espera

Al-Thani, tan valiente durante los últimos años en las redes sociales, hace mucho tiempo que se prodiga más bien poco. El fracaso no va con él y tampoco sentirse cuestionado. De hecho, como se recordará, en plena efervescencia de la Champions apenas pisó Málaga. Ya había dejado tirados al club y a la plantilla en junio, nada más concluir la Liga, y hasta había mandado a Moayad Shatat para que liquidara el Málaga (como confesó en su momento la mano derecha del jeque). Yademás estaba asustado por la respuesta de los jugadores ante los continuos impagos y las promesas incumplidas sistemáticamente. Luego, cabe recordarlo, llegó aquel pacto con BlueBay para encontrar un respiro económico –no quedaba otro camino que buscar un inversor– que posteriormente derivó en el contencioso civil aún por dilucidar. Ahora el presidente ni está ni se le espera. Sus excentridades en el capítulo deportivo, junto a la deficiente planificación de Francesc Arnau, han llevado al equipo de mal en peor desde el comienzo de la Liga. Por esa razón no es que el jeque no venga a Málaga y pise La Rosaleda, sino que apenas se deja ver en Twitter o Facebook, donde los que lo jaleaban ya constituyen un grupo casi insignificante. De ahí que lleve más de 300 días fuera... y subiendo.