Jose: «Fuimos el equipo que más balones puso en el área la última jornada» Jose, en el entrenamiento de ayer y junto a un ayudante «Quieren que nos salvemos», apunta en relación a los malos resultados de los rivales directos el técnico malaguista PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 3 marzo 2018, 01:47

En su tercera comparecencia de la semana, José González explicó los cuatro cambios en la convocatoria cara al duelo de esta tardey dio a entender que habrá alguna rotación en el once, pero no se verá otro dibujo táctico: «Son tres partidos en una semana y, como siempre digo, la gente se entrena bien y se merece participar. Que haya jugadores que vayan entrando y saliendo de la convocatoria habla más a favor que en contra de ellos». Además, preguntado por las ausencias de Lestienne y Success, que sí fueron citados ante el Sevilla, el segundo de ellos incluso titular, expuso: «Prefiero hablar de los que están, no de los que faltan. Success está bien, pero para este partido buscamos otra cosa. Lo conozco mejor que nadie. Ante el Sevilla, mientras era útil en el partido consideré que debía estar. En treinta minutos le hicieron un penalti. Todavía nos tiene que aportar muchísimo».

La derrota del Levante la noche del miércoles mantuvo al Málaga a siete puntos de la zona de permanencia, aunque ahora son dos conjuntos los que le sacan esta renta, el cuadro valenciano y Las Palmas, este aún en puesto de descenso. «Cada semana repetimos. Quieren que nos salvemos. En otra circunstancia sería muy difícil. No cabe duda de que la distancia en puntos, consiguiendo una primera victoria, vamos a verla todos de forma diferente, aunque parezca repetitivo y cansino. Los números son fríos, pero en las últimas jornadas hemos estado cerca de la victoria muchas veces».

Respecto a las carencias realizadoras, después de que ante el Sevilla el Málaga se quedara un encuentro más sin marcar (0-1), dijo: «No voy a cambiar el sistema. Estamos en la búsqueda del gol, de crecer. Lo que hemos trabajado es tener más claras las situaciones de presencia en el área y la salida del balón. En la última jornada fuimos el equipo que más balones puso en el área y no logramos el efecto deseado. El equipo ahora sí está apareciendo por fuera, que es una virtud que tenemos que conservar y potenciar, añadiendo la virtud en el área. El miércoles hicimos muchas cosas bien, pero sin el efecto deseado. Muchos 'uy', pero pocas ocasiones reales».

Finalmente, sobre su oponente, el Leganés, José González restó hierro a la racha de ocho partidos sin ganar (seis correspondientes a la Liga y dos a la Copa del Rey): «Mantengo respeto al rival. Va a ser difícil, duro, vertical por momentos y con gente rápida por fuera. Nos podemos encontrar según la alineación dos 'leganeses' diferentes».

Por su parte, el entrenador del Leganés, Asier Garitano, también habló del Málaga y de la amplia distancia entre ambos en la clasificación. «Con los 30 puntos que tenemos seguro que no te salvas. Si somos capaces de jugar mañana un gran partido tendremos posibilidades de sumar, pero el Málaga es un rival que está muy por debajo en puntos de lo que ha merecido. Ha estado metido en los últimos cinco partidos y los ha perdido sólo por un gol. La dificultad va a ser grande».