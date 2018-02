EQUIPO DE SEGUNDA, ASÍ ES...

Jamás vi un Athletic de Bilbao tan malo. Tampoco recuerdo un Málaga tan malo. Tengo que retrotraerme a los tiempos de Manolo Hierro. Da igual, José González lo puede superar. Husillos ha hecho un gran esfuerzo por solventar el desastre de Arnau, pero se ha equivocado con José González. Lo del Granada no fue más que un espejismo, pero no otra cosa, no fue una realidad, aunque salvara al equipo... Una pena porque ya apenas tenemos remedio, nos vamos a Segunda, de cabeza y sin freno. Hala, Al Thani, Arnau y Michel pueden disfrutar de lo conseguido, porque cada uno es responsable de una importante parte de lo que se va a lograr. Pocas veces tendremos una oportunidad como la de ayer tarde en el nuevo San Mamés, pero nos fuimos al carajo y perdimos ante un Athletic flojo como pocos y malo, muy malo... Pero nosotros, el Málaga, somos peor. Una pena. A Segunda y a ver qué pasa, porque este equipo no tiene un buen color para salir despegado de la división de 'plata', y además, entre los sueldos de unos y otros, apenas si queda dinero para hacer una plantilla asequible y con fuerza.

El Málaga comenzó muy bien, con En-Nesyri como estrella y un gran gol. Dos superdespistes defensivos nos mandaron al descanso perdiendo, y ni siquiera un penalti a favor nos dio un mísero punto. No sé. No creo que En-Nesyri sea el jugador apropiado para una pena máxima, pero estaba crecido... Otra cosa es que después del fallo se desquiciara y nos dejara con diez. Se fraguó la derrota desde la impotencia, desde la falta de calidad, desde la falta de argumentos para hacer algo más. Eso, que nos vamos ya al puñetero pozo de la Segunda, y a ver cuánto tardamos en salir del mismo. Al Thani y Arnau, de veras, tienen que estar felices por lo que han conseguido, y mira que era difícil porque hay muchos muy malos. Pues nada, lo han logrado. Husillos no es un milagro y además, repito, se equivocó con José González como entrenador, pero hay que reconocerle su gran esfuerzo. Cogió un equipo para irse a Segunda. pero no pudo salvarlo...