¿esperanzado de cara al futuro? estamos arreglados...

La ilusión es una esperanza, con o sin fundamento real de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue. Con ese toque de disimulado optimismo acudieron veintitantos mil malaguistas a La Rosaleda. Se valoraba al contrario, un conjunto rácano donde los haya, pero como en el fútbol puede suceder casi todo, ¡hala!, al campo a ver si es posible. Pues resultó, otra vez, que no. Los deseos, sueños, propósitos y aspiraciones de ganar quedaron destrozados a los 39 segundos de partido. Otra vez más, encajó un gol por errores propios. Algunos de los futbolistas parecían continuar en los minutos de calentamiento. La suerte estaba echada. Parecía imposible, cuando faltaban 89 minutos, modificar la derrota. Y más porque delante se encontraba un conjunto plagado de jugadores de élite, y un míster que dirige un fútbol de lo más sencillo, austero de belleza y tremendamente práctico. Números cantan. Suele sacar los encuentros ante chicos y grandes por 1-0. Es segundo en la tabla y no conoce la derrota en Liga. En los 22 encuentros disputados hasta el sábado había encajado nueve goles. Y aquí, con un tanto antes del primer suspiro de los seguidores, adiós. La suerte estaba echada.

Nos tuvimos que merendar un primer tiempo feo, sin tan siquiera algunas gotas de calidad. Uno, el Atlético, aplicado a la ley del menor esfuerzo. Y los nuestros, voluntariosos, empeñados en mostrar su inferioridad. Fueron pasando los minutos –parecían más lentos– como si se tratara de un entrenamiento de los jueves. A veces, con el sopor del aburrimiento hasta que se escuchaba la verborrea de los futbolistas en sus jugadas. Mi bloc de notas aparecía en blanco. Sólo en el minuto 17 un remate de cabeza de Ideye, semi de espaldas, y nada. Tras el descanso, los visitantes apretaron líneas delante de su área. Los malaguistas parecían más espabilados. Lo que pudo ser y no fue. Rosales lanza una falta a cierta distancia y Oblak, en la única ocasión, demostró que es un porterazo. Dominio local. Alguna que otra salida hasta el área que se deshacía como la gaseosa. Lacen, que entró en el segundo tiempo, fue retirado en camilla a 10 minutos del final. Por si faltaba algo, el Málaga terminó con 10.

Después de un choque soso, malo, con muchas dosis de fútbol de imprecisión, saqué una conclusión. Con el Atlético de Madrid en el campo, además de la horita (16.45), el partido tuvo una buena difusión mediática. Más o menos 18 grados, sol radiante y una tarde espléndida para salir, mientras España tiritaba de frío. Los del turismo local encontraron una excelente publicidad gratis. Continúo con el fútbol. Lo mejor, lo más sobresaliente, espectacular y positivo lo protagonizó un profesional: Griezmann. No sólo marcó el gol con astucia, sino que para mí tuvo que ser de lo mejor de la jornada. Arriba dejó su sello. En medio se multiplicó, y por si era poco, bajó al lateral izquierdo de su cobertura para dar una lección de profesionalidad y clase. Un Di Stéfano moderno. Para los buenos aficionados, los que paladean este deporte, fue un gran aliciente. De los pocos que hubo en la tarde.

En la ronda de entrenadores postpartido, Simeone fue sincero: «No hemos jugado bien». Y generoso con el fácil adversario: «El Málaga ha jugado con mucha intensidad. En este campo cada día va a costar más sacar puntos (¿?)...» Jose, por su parte, fue un padrazo de los suyos: «Estamos creciendo. Roberto se ha dedicado a sacar de puerta. Estoy esperanzado de cara al futuro». Estamos arreglados. No sé cuándo llega ese futuro. De 38 jornadas se han disputado 23. Quedan 15. Dijo más: «Jugando así vamos a ganar más que a perder...» Será que no sabe que por Martiricos tienen que pasar Valencia, Barcelona, Madrid… La suerte está echada, ¿o no? De los malaguistas, poco donde escoger y menos a destacar. Y La Liga sigue.