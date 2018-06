Una semana más, una semana menos. Ya me entienden. Todo sigue igual, o peor, porque se nos ha ido Antonio Tapia y, por tanto, no hay nadie que se responsabilice de la cantera. Poco a poco se van yendo todos, unos empujados y otros al ver tanta desorientación. Fuertes como un roble, sin embargo, los consultivos Benítez, Ben Barek y Martín Aguilar se mantienen tan decepcionados y desorientados como todos los malaguistas pero tratando de mantener a duras penas la estructura de un club que, hoy por hoy, se mantiene en estado de abandono. Y me pregunto una vez más: ¿no existe una solución judicial, deportiva o simplemente malagueña para poner fin a tanto agravio a una ciudad?

La próxima temporada vamos a ver en La Rosaleda partidos que nos harán recordar otros tiempos mejores. Cádiz y Granada acabaron desinflados esta temporada y perdieron el ascenso al final; Córdoba y Almería se crecieron y, en la última jornada, certificaron su salvación, la permanencia. Sería bonito que ascendiera el Recreativo, completándose así una miniliga andaluza que, al menos, contribuyera a tapar cemento del estadio malaguista... Si los nuevos abonos no reactivan el decaído interés de los aficionados. A estos equipos andaluces se unirán Tenerife, Osasuna y Oviedo, los descendidos Las Palmas y Deportivo mas los que van a librar la promoción de ascenso, Sporting, Zaragoza, Numancia y Valladolid, excepto el que la gane, que tendrá plaza en Primera. Todos ellos con la vitola de Primera División venidos a menos. Entre los restantes equipos del cupo de veinte, apunten al Lugo, Alcorcón, Reus y Gimnástic de Tarragona, éste implicado en las sospechas de amaño en sus dos últimos encuentros del campeonato y que, al parecer, tiene tan poco interés mediático que apenas si se habla del caso. Con lo grave que es. Claro que ni Ronaldo ni Neymar dejan espacio para un tema que, créanlo, es tan peligroso como preocupante. Tanto, ¡ay!, como la situación de un Málaga que tiene muy difícil arreglo.