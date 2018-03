EVANGELIZACIÓN MALAGUISTA

NO todo está perdido. Hay hálitos de vida apenas perceptibles ante el apocalipsis deportivo y económico en el Málaga. Sin empeñarse expresamente en ello existen trabajadores dentro de las oficinas de La Rosaleda que sacan los colores casi a diario a un propietario narcisista y desnortado, a su séquito, a una mayoría de jugadores carentes de autocrítica y que no han dado el callo, y a unos gestores deportivos que se han empeñado en hundir la flota. Les hablo, sobre todo, de la Fundación, por la que corre sangre malaguista gracias al trabajo del siempre discreto Lucas Rodríguez, el carismático Basti, y el historiador Domingo Muñoz. En pocos meses han sabido echar raíces entre los colectivos más necesitados de la ciudad y forjar lazos muy fuertes. Han sido numerosas las apuestas para evangelizar sobre el sentimiento malaguista. Un exitazo que reconozco que muchas veces ni los propios medios sabemos valorar. Me quedo con la penúltima de las iniciativas -la última fue el homenaje a una institución del club como Andrés Perales-, esa que nunca olvidará el rondeño e invidente Juan Antonio Zamora. Desde el jueves circula en las redes sociales -también lo pueden encontrar en la web oficial del club- un excelente documento de siete minutos de los profesionales del área de comunicación que resume el periplo en La Rosaleda de este joven seguidor un día de partido. No se lo pierdan si no lo vieron. Zamora nos ha emocionado a todos con la sencillez y determinación con que se desenvuelve en su vida y con la que asume la desgracia de su equipo. Como él hay muchos malaguistas que sentimos y padecemos al Málaga. Que queremos menos jeques y multimillonarios con un compromiso ficticio, menos 'Rolones' y 'Cecchinis', menos directores deportivos ineptos, menos entrenadores incapaces de convencer con su idea al grupo ni de explotar las armas de las que disponen. Por contra queremos una afición inconformista y crítica, y aplaudimos el trabajo entregado de quienes día a día, gota a gota, transmiten lo que es el Málaga.