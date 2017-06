El Everton y Sandro meditan anunciar el fichaje tras la semifinal del Europeo sub-21 Ambas parten no esperarán finalmente al desenlace del torneo pese a que España se clasifique esta noche para la final SERGIO CORTÉS Martes, 27 junio 2017, 00:27

Aunque inicialmente estaba pactado no anunciarlo durante la celebración del Europeo sub-21 –el jugador no quería que se entendiera que estaba más preocupado del futuro que del presente–, el Everton y Sandro meditan anunciar el fichaje del canario por el club de Liverpool después de la semifinal frente a Italia; es decir, probablemente mañana.

El Málaga se encuentra a la espera de que se produzca la confirmación de que el Everton desembolsa la cantidad estipulada en la cláusula de rescisión de Sandro (seis millones de euros) para dar pasos al frente en un par de operaciones. En el club también supieron días atrás que, como adelantó este periódico, se había pactado no anunciarlo hasta el fin de semana, una vez concluido el Europeo sub-21. O al menos hasta que concluyera la participación de España. Aunque en las oficinas de La Rosaleda tienen asumido que el acuerdo entre el club inglés y el delantero es total, siempre se ha argumentado que desconocen qué pasaría en caso de contratiempo físico del futbolista. Es decir, que de producirse esto último el pacto entre las partes incluya alguna cláusula que a la postre no obligara a la salida del canario.

Como es evidente, de permanecer Sandro en el Málaga, no quedaría liberada su elevada ficha (en torno a dos millones) y tampoco se incrementaría el tope salarial asignado por LaLiga al no generarse el ingreso preceptivo por un traspaso o similar. De ahí que en La Rosaleda se hayan mostrado cautos a la hora de cerrar algunas operaciones. Se trata de evitar la situación del año pasado, cuando la esperada compra de Camacho por el Liverpool no se consumó ni en junio ni en julio, y luego apenas quedó margen para traer a un portero y un delantero centro, como estaba previsto (sólo llegó Boyko y casi regalado).

El anuncio de la adquisición de Sandro por parte del Everton se producirá independientemente de que la selección española sub-21 se clasifique o no para la final del viernes; esto es, que supere o caiga esta noche frente a Italia.