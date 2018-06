La extensa lista de tareas de Caminero en el Málaga El nuevo director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero. / Efe En sólo un mes el nuevo director deportivo deberá acometer numerosas gestiones relativas a la plantilla y también decidir si sigue adelante con varios puntos del plan de Husillos SERGIO CORTÉS Domingo, 10 junio 2018, 00:25

Caminero no va a tener descanso ni respiro. Mañana llegará para incorporarse como director deportivo del Málaga, pero ya lleva varios días enfrascado en una planificación definida en las oficinas de La Rosaleda como «complicadísima». En sólo un mes deberá acometer numerosas gestiones relacionadas con la plantilla con prioridad para las salidas, pero también sin descuidar las incorporaciones. La lista de tareas para el madrileño es interminable sólo en lo que respecta a la confección del primer equipo para el reto de volver dentro de un año a la élite.

Para empezar, e independientemente de la elección del nuevo entrenador, debe decidir si sigue adelante con varios puntos del plan establecido por su antecesor en el cargo, Mario Armando Husillos. Desde gestiones ya encarriladas para diferentes cesiones a otras con futbolistas con los que se había avanzado para su contratación. Y siempre sujeto a una situación económica muy complicada, con el tope salarial impuesto por LaLiga más que superado y encima el lastre de las 'amortizaciones' debido al elevado coste de fichajes realizados en los dos últimos años (Keko, Santos, Rolón, Cecchini, Ricca o Luis Hernández).

La salida de Cenk...

El club (a través de Husillos) tenía encarrilado un acuerdo con el agente del guardameta turco Cenk, que lleva desde hace meses en su país recuperándose de una lesión. Su fichaje, agradecimiento a los favores prestados a su agente después de que este sacara a Kameni, fue bendecido por Francesc Arnau y, como se esperaba (apenas había jugado en Liga los últimos cinco años), resultó un fiasco.

...Y un portero titular

Con Andrés como único guardameta, se habían recopilado informes para contar con uno titular. En Segunda es una pieza imprescindible y debe contar con dos virtudes básicas: juego aéreo (dada la importancia de la estrategia) y buen manejo con los pies.

Rolón y Cecchini

Fueron las dos frivolidades del pasado verano. Uno, Rolón, fichado por el jeque y para sustituir a Camacho; el otro, traído por Arnau y su mano derecha, Pepe Calderón, para ocupar la vacante de Pablo. Su casi nula aportación no fue una sorpresa. Husillos hizo una ronda de contactos en Argentina con varios clubes para tratar de colocarlos. A Cecchini lo quieren Banfield y Estudiantes; a Rolón, Lanús y alguno más. Salvo sorpresa, deberá cerrarse una cesión. Un traspaso por menos valor de lo que costaron afectaría negativamente al tope salarial.

La negociación con Mata

Como explicaba la semana pasada este periódico, una de las claves de la planificación será la negociación con el agente Juan Mata (padre d el futbolista internacional del Manchester United). Y sobre la mesa, dos nombres: Juanpi y Rosales. En el primero de los casos planteó sacarlo del Málaga sin desembolso alguno para que el club se ahorrara su ficha (por encima del millón y medio), a lo que Husillos se opuso tajantemente. Respecto a Rosales, al que este representante lleva ahora tras el fallecimiento de Claudio Barrios, cuenta con ofertas y, después de una temporada muy negativa, sí es más factible su traspaso.

Keko y Luis Hernández

El nuevo director deportivo también tendrá que acometer otras dos citas relevantes con los agentes de Keko y Luis Hernández (curiosamente, estos son grandes amigos) debido a que ambos jugadores tienen emolumentos muy altos. El extremo no ha cuajado en el Málaga en sus dos primeros años y no cuenta precisamente con el apoyo de la grada.

Es previsible que su representante busque una salida en forma de cesión o similar, porque, salvo que sea a una liga exótica (China o países árabes), se antoja complicado un traspaso. Respecto al central, cabe recordar que se le revisó el contrato con un incremento en la ficha hasta los dos millones anuales (aunque el club lleva sin oficializarlo ocho meses y no parece que vaya a hacerlo ya). Como esa gestión se cerró comenzada la temporada y el tope salarial no daba margen, Luis Hernández cobraría el 50 por ciento de esos dos millones, ya pactado en caso de descenso, más la diferencia no percibida en este ejercicio. El jugador quiere quedarse...

Los capitanes

Este es un caso peliaguado. En el club se considera que la gestión del vestuario por parte de Recio y Torres no ha sido la adecuada y por eso desde hace meses se ha intensificado la búsqueda de jugadores con personalidad que puedan ejercer de capitanes. Igualmente, tampoco la afición está de parte de Recio y Torres, como ya ha expresado en alguna ocasión. El entorno del malagueño ya conversó con Husillos semanas atrás. Respecto al madrileño, en distintas revistas del corazón se habla constantemente de que el jugador quiere recalar en un equipo madrileño para estar más tiempo con su pareja, la actriz Paula Echevarría.

Santos, Ricca y Chory

Caminero también deberá reunirse con la agencia Tenfield (es decir, Paco Casal o su hombre de confianza en Málaga, José Luis Zalazar). El plan estaba definido con los tres jugadores a los que asesora el magnate del fútbol uruguayo: esfuerzo económico para mantener a Santos, quedarse con Ricca y no renovar el contrato de Chory Castro. Está por ver si Casal ve posibilidad de negocio con Santos o Ricca y presiona para buscarles salida mediante un traspaso que, evidentemente, sea beneficioso para él y no tanto para el Málaga.

Adrián, con ofertas...

Es sobradamente conocido que Caminero siempre ha sido una persona muy cercana al representante Manuel García Quilón (que siempre lo acompañó) y este es un detalle que no puede pasar inadvertido en el caso de Adrián. El madrileño es el futbolista que puede tener una salida más clara porque su valor en el mercado no se ha desmoronado y varios equipos de Primera ya han preguntado por su situación. Como su ficha tampoco es alta... Ese interés externo ya lo conocía Husillos y debe de conocerlo Caminero.

El riesgo con Jony

También estará sobre la mesa el caso de Jony, que cuenta con una cláusula en su contrato (de la etapa de Arnau) por la que puede marcharse cedido a un equipo de Primera en caso de descenso del Málaga. El asturiano nunca ha estado al nivel esperado y en el Sporting, en Segunda, ha ido de más a menos (aunque el jueves marcó en Valladolid el gol que mantiene vivo al equipo asturiano en la lucha por el ascenso). Habrá que calibrar si merece la pena negociar un traspaso en caso de que llegue alguna propuesta, una situación que no se había descartado hasta ahora.

Ignasi Miquel

Como apuntaba SUR esta semana, el Eibar está interesado en el central catalán, que sólo costó 350.000 euros en diciembre (fue el único futbolista por el que se pagó traspaso en el mercado invernal). De un lado, el Málaga siempre ha considerado a Ignasi Miquel un futbolista muy interesante para Segunda, pero por otro hay que recordar que el tope salarial está hoy por hoy más que superado. Es decir, la venta del defensa por una cifra que rondara los tres millones (es decir, casi diez veces más de lo que se desembolsó) supondría un respiro para tener así más margen de maniobra en el mercado.

En-Nesyri, venta o ficha

El Málaga no descarta que llegue algún equipo para hacerse con el joven delantero marroquí. De no darse esta situación, habrá que decidir si esta temporada cuenta ya con ficha profesional, lo que computaría a efectos de tope salarial ante LaLiga como un fichaje.

Lacen, ¿futuro asegurado?

Renovó automáticamente por partidos al final de la temporada. Fue uno de los puntos de desencuentro entre Husillos y Muñiz porque este consideraba que Lacen e Iturra son jugadores de un perfil similar –en especial en la estatura, un factor clave entre los medios centro en Segunda– y que el exjugador del Getafe debía salir.

Los cedidos

Cifu, Mikel, Tighadouini, Luis, Ontiveros, Mula y Koné. Al margen de Santos, Jony y Cecchini (casos ya analizados), siete jugadores vinculados al primer equipo han estado cedidos esta temporada. El plan inicial contemplaba contar con Mula y ver a Luis y Mikel en pretemporada para que uno (si se requería) contemplara la defensa. Poco más tras la nueva decepción con Ontiveros.

Los filiales

El único jugador del Malagueño con plaza fija en la plantilla era el lateral derecho Iván, que ya debutó en el primer equipo, como central ante el Real Madrid. También se apuntaba que iba a hacer la pretemporada el centrocampista Clavería. En este aspecto Caminero deberá recopilar información de la 'casa'.