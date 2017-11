El extraño papel de Rolan Rolan, que puede reaparecer mañana tras semanas de baja, luce nuevo corte de pelo. : / Salvador Salas Cedido en el Málaga por el Girondins de Burdeos, es notorio que jugará la próxima temporada en el Deportivo, su rival mañana PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 noviembre 2017, 00:34

No es oficial, pero es algo más que un secreto a voces. El uruguayo Diego Rolan va a tener que jugar un extraño papel mañana en La Rosaleda.Se debe al Málaga, pero será jugador del Deportivo la próxima campaña, después de una atípica y oscura operación, por la que llegó este verano cedido al cuadro de Martiricos procedente del Girondins de Burdeos.

En el fondo estaba su deseo de acudir con su selección a la fase final del Mundial de Rusia, algo que no está nada claro, pero para lo que conserva algunas opciones. En todo caso, cuando le ha tocado pronunciarse, Rolan no ha dado pista alguna. «Lo del Deportivo es una historia muy rara y complicada que no quiero contar para que no haya confusiones. Que lo haga mi agente, que lo puede contar mejor que yo. Ahora estoy en Málaga e intentaré hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. (...) No quiero decir cosas que no sé. Vine aquí para ayudar al Málaga y mi objetivo personal es jugar y tratar de ayudar al club», declaró hace poco en una entrevista a ‘As’.

Este verano el Deportivo no le pudo incorporar debido a que tenía repleto el cupo de extracomunitarios, de ahí que a final se fuera al Málaga, una vez asumido que no iba a gozar de suficiente continuidad en el cuadro francés. De blanquiazul ha sido el atacante más peligroso del equipo, ya sea en punta o partiendo desde la banda izquierda, donde se encuentra muy cómodo.

Llama la atención la competencia del Málaga y Deportivo por los mismos jugadores. El Málaga tanteó la cesión de Lucas Pérez, y trajo a Bastón (ex del Deportivo). El club gallego cuenta con Rubén y Albentosa (exmalaguistas) y se llevó a Adrián, con el que el Málaga negoció, aunque el jeque frenó el acuerdo. Ahora este puede reaparecer tras una larga lesión para el partido.