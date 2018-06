Un San Félix desconocido, vapuleado por el Madrid en Valdebebas Una jugada del encuentro de este sábado. / Opta Al equipo malagueño le pudo la presión y sólo en la segunda parte mostró alguna de sus virtudes en la ida de la semifinal de la Copa del Rey juvenil EMILIO MORALES Málaga Sábado, 9 junio 2018, 20:58

Saltar a Valdebebas a enfrentarse al Real Madrid no es nada fácil. Gestionar los nervios no es tarea fácil para jugadores tan jóvenes. El San Félix, que este sábado disputaba la ida de las semifinales de la Copa del Rey Juvenil, no consiguió entrar en un partido que fue de dominio blanco de principio a fin. Los pupilos de Ale Acejo llegaban a la capital con la adrenalina de haber superado a la Real Sociedad en el último suspiro, aunque no fue suficiente para plantar cara a un rival al que se le vio muy serio, tanto en defensa como en acciones ofensivas. El gol de Ordóñez en la segunda parte cambió la dinámica del encuentro por algunos instantes, pero acabó siendo un espejismo, ya que apenas volvieron a tener ocasiones de peligro hasta el final del partido. El Madrid fue muy superior a los chicos del San Félix, y el 6-1 obliga a un milagro.

Los primeros compases fueron de monopolio absoluto para los blancos. Los locales consiguieron salir muy enchufados, y sobre todo por la banda derecha canalizaban las acciones de ataque. Y de ahí mismo surgió el primer gol, que a los 57 segundos ya adelantó a los de Guti, que marcaron a placer y se adelantaban cuando los de calzón azul aún estaban adaptándose al campo. No obstante, pese al tanto tempranero, el San Félix no se dejó noquear y fue entonces, cuando una vez liberados de los nervios, tomaron contacto con el cuero. Empezaba a ser un intercambio, pero la banda derecha, con grandes internadas del lateral Sergio, era un continuo problema para el guardameta visitante, Gonzalo. En el minuto 22, casi en una jugada calcada, Sergio encontró a Pedro, que no falló.

Los malagueños estaban contra las cuerdas y sin poder desplegar su juego. Los centrocampistas no conectaban con Mike, que no recibía balones en los aledaños del área madridista. Y para colmo, el delantero del Madrid iba paulatinamente cogiendo confianza, y en un alarde de sangre fría recibió dentro del área, supo esperar y marcó. El 3-0 en sólo 30 minutos hacía presagiar que el partido iba a ser largo para el equipo vinculado al Málaga. Durante los primeros 45 minutos poco hay que valorar del San Félix, ya que se dedicó a defender los constantes ataques de los blancos, que asediaron a Gonzalo una y otra vez. Los malagueños no querían bajar los brazos, peleaban cada balón, pero no era suficiente para igualar el nivel de los locales.

Gran gol de Ordóñez

La segunda parte fue un capítulo distinto. Sólo cinco minutos después de la reanudación Ordóñez se internó en el área rival sorteando rivales y perforó las mallas del Real Madrid con un golazo. Desde ese momento los azules se encontraron más cómodos y de esta manera sí pudieron desplegar su juego. En un partido muy limpio, ambos equipos se iban desgastando. El premio merecía la pena. Hasta el minuto 60 el choque fue de ida y vuelta, sin un control claro por parte de ambos equipos. Mike cambiaba de banda constantemente y durante esta parte del encuentro sí encontró a Castillo para asociarse. Pero justo cuando mejor estaban los visitantes llegó una brillante jugada de tiralíneas por parte del Madrid, que acabó con el tanto de su capitán. Todavía no se habían repuesto del 4-1 cuando la presión de More surtió efecto y marcó el quinto. El partido estaba completamente sentenciado, y muy probablemente la eliminatoria.

Fue el momento para el delantero del Madrid, Pedro, que hizo una exhibición de juego de 'nueve', tanto jugando de espaldas como de llegada al área rival. Acejo y Guti movieron fichas y fueron las del segundo las que surtieron efecto. Moha encontró a Alberto, que le pegó con fuerza y puso el 6-1 final. Hasta el pitido final, se vio a los jugadores malagueños algo cansados, y a los del Madrid sin dejar de pisar el acelerador. Quedan 90 minutos en Málaga la semana que viene para intentarlo, pero la andadura por la Copa del Rey parece llegar a su fin. Aunque en esto del fútbol nunca se sabe. El San Félix ya ha remontado en otras ocasiones.