El Málaga femenino vuelve mañana al trabajo en El Pozuelo Alternará los entrenos en este campo y en el de la Federación, donde jugará sus partidos, y su estreno liguero no será hasta el 9 de septiembre PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 1 agosto 2018, 00:23

El Málaga femenino comenzará mañana el trabajo de pretemporada. Lo hará en El Pozuelo, en Torremolinos, el que será el lugar habitual de trabajo esta temporada en Primera División. En determinadas ocasiones, la plantilla que entrena Antonio Contreras recurrirá a las instalaciones de la Federación Malagueña de Fútbol, con capacidad para 1.200 espectadores y que será también el escenario de los partidos, más allá de que en una ocasión excepcional -aún no planteada- se pueda jugar en La Rosaleda.

El Pozuelo, con un rectángulo de 60x100 metros y césped natural responde perfectamente a las necesidades de la plantilla por cercanía y dado el tipo de terreno con el que se jugará la gran mayoría de encuentros en la Liga Iberdrola. Además, dispone de vestuarios individuales y una zona anexa para la preparación física, con lo que será el campo al que se recurra cuando se necesite el uso del gimnasio, que se encuentra en un pabellón cercano.

En principio, la plantilla se ejercitará en esta pretemporada cuatro días a la semana y ocasionalmente habrá dobles sesiones de entrenamiento. Cabe recordar que la competición comenzará el fin de semana del 8 y 9 de septiembre, con el duelo en casa ante el vigente campeón liguero, el Atlético de Madrid.

La plantilla se ha reforzado con once jugadoras para no pasar apuros en la categoría: la portera colombiana Stefany; las defensas Minori, Marta y Leticia; las volantes Miriam, Mayara, Dominika y Natalia, y las atacantes Patricia, Celia y Armisa. El reto es la permanencia y se confía en no pasar apuros para ella en una categoría con dieciséis equipos y dos descensos.

Paula, en el Mundial sub-20

Por otro lado, una de sus jugadoras, Paula Fernández, no se incorporará al trabajo hasta finales de mes. La centrocampista se encuentra en Tafalla (Navarra) con la selección española sub-20 preparando el Mundial de la categoría, en Francia, y será mañana cuando se viaje al país galo. La catalana, que llegó al equipo malaguista el pasado verano, es una fija con las categorías inferiores españolas, y ya estuvo con la sub-19, con la que fue campeona de Europa.

«La concentración está yendo muy bien. Empezamos el 16 de julio y los entrenamientos están siendo muy intensos con el objetivo de llegar lo mejor posible al Mundial», comentó. Su debut será el lunes 6, ante Paraguay. «Soy de las más pequeñas del equipo y la titularidad es algo difícil. Lo que sí voy a hacer es trabajar al máximo y dar lo mejor de mí misma», añadió.