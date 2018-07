Nati Gutiérrez, primera malagueña con el título de entrenadora UEFA-PRO Nati formó parte de la plantilla que logró el histórico triplete / MÁLAGA CF «Es un orgullo enorme poder demostrar que tenemos la misma capacidad que los chicos», destaca la exjugadora y técnica del Málaga femenino cadete CARLOS J. MARTÍNEZ Málaga Martes, 17 julio 2018, 16:22

atalia Gutiérrez Garrido, aunque más conocida por todos en el mundo futbolístico como Nati, se ha convertido en la primera malagueña en conseguir el título de Entrenadora Nacional UEFA-PRO, la acreditación más alta en el mundo de los banquillos y la que da derecho a entrenar en todas las competiciones. Nati que formó parte de la plantilla que logró el histórico triplete, en la actualidad es coordinadora de los equipos femeninos de la escuela del Málaga y entrenadora del cadete femenino.

«Llegué a finales del 'triplete', en la época de la Supercopa. Con quince años que tenía entonces no te das cuenta. Tenía otros objetivos; en ese presente era llegar a competir en la Primera División femenina», relata la malagueña sobre su experiencia como jugadora. Una carrera que se vio tristemente truncada por las lesiones, aunque eso le permitió adentrarse en el mundo de los banquillos: «Hace unos nueve o diez años ya veía que con las lesiones que tuve era muy complicado seguir a un alto nivel. Entonces ya me fui dando cuenta que cuando veía los partidos por la tele no lo veía con una visión de espectadora, lo veía analizando».

Para Nati es toda una satisfacción obtener la titulación más alta para dirigir un equipo, siendo una mujer en un mundo históricamente con protagonismo masculino: «Es un orgullo enorme, pero sobre todo por ser mujer. El ser mujer y poder demostrar que tenemos la misma capacidad que los chicos. En la práctica se está viendo que somos iguales y que el fútbol es de todos. Nosotras, las mujeres, siempre tenemos que demostrar más, pero en cuanto demuestras y tienes la misma implicación que ellos y la ilusión y la motivación por poner tu granito de arena, al final te respetan; te tratan igual». Por último, Nati revela qué le haría ilusión en el mundo del fútbol: «Ver el equipo femenino jugando en La Rosaleda; sería una pasada», destaca esta malagueña que sigue rompiendo barreras en el fútbol.