Ellas también quieren cromos de fútbol Las jugadoras del Málaga suman su apoyo a la iniciativa de Ínigo Benedicto, el malagueño que lucha por la creación de un álbum de estampas de fútbol femenino MARINA RIVAS Sábado, 21 julio 2018, 00:41

Si algún día un niño acudiera a su álbum de cromos y no encontrara a Messi, Iniesta, Griezmann, Isco… le parecería, cuanto menos, raro. ¿Con qué cara le diría ese padre a su hijo o hija que no puede tener a su ídolo entre las manos porque se han olvidado de él? Es simple, con la misma que otros tratan de explicar a los suyos por qué a ellas no las tienen en cuenta. Síntoma de un desastre en pleno siglo XXI. Con los pequeños detalles empiezan los grandes cambios. Con esta mentalidad, el malagueño y malaguista Íñigo Benedicto comenzó hace unos meses una iniciativa que ha dado la vuelta a España y que ya cuenta con importantes apoyos y más de 38.000 firmas a su favor: crear un álbum de cromos de la Liga Iberdrola de fútbol femenino, la máxima categoría. Movido por su hija de 7 años, June, ingeniero y residente en el País Vasco, explica: «Ella todavía no es muy consciente del tema, pero no entiende por qué las mujeres no tienen una colección de cromos así, si estas son iguales a los hombres».

Buscándole el sentido al concepto de igualdad, el malagueño se alió en su esfuerzo con otra madre de Badajoz. Se trata de María Vázquez, que llegó a crear una colección entera cromos de los equipos de la pasada temporada y que también ha diseñado algunos del Málaga para las propias jugadoras. Tal fue la repercusión de aquello que Iberdrola ya comenzó a mostrarle su apoyo facilitándole imágenes para completar las estampas. Desde entonces, esta marca se ha postulado a favor de estos padres. «Estoy recibiendo muchos apoyos. La gente me da la enhorabuena por todo lo que estoy consiguiendo. Incluso en el propio colegio, mi hija le contó la iniciativa a la profesora y esta puso vídeos de jugadoras en clase, para que las vieran», confirma, a modo de anécdota.

Más que unas estampas

Que la visión de la sociedad está cambiando es un hecho, y que todavía hay que trabajar por mejorarla, otro. «Hace cuatro años, Mari Ángeles López, una mujer de Valencia, lanzó la misma campaña, y entonces nadie le hizo caso», recuerda Benedicto. Ahora cada vez más niñas encuentran en las futbolistas a sus referentes. Como June, por ejemplo, con la portera del Málaga, Chelsea. «Conozco y apoyo la iniciativa, ella ha subido muchas fotos con cromos míos, es muy bonito», afirma agradecida la meta la blanquiazul. «Son pequeños detalles, que muchos tienen por tonterías, pero para nosotras no es así. Es que se nos considere igual que el fútbol masculino, que los niños y niñas puedan conocernos», añade. Y es que el fútbol femenino no tiene género. «Estas iniciativas ya no son sólo para chicas. Hay muchos chicos que se están enganchando, esto no es excluyente», clama la reconocida delantera del Málaga, Adriana Martín. «En España hay una calidad tremenda y hay muchas chicas que sueñan con ser profesionales. Todo lo que sea apoyar al fútbol femenino deja de ser una tontería», concluye.

Se trata de algo más que unos simples cromos. «Es algo más importante. Es el poder ir conociendo a jugadoras de toda España, que se vayan convirtiendo en las referentes de muchas chicas desde pequeñas», opina la central malagueña, Ruth Acedo, que recibió con especial ilusión su cromo ficticio. «A las jugadoras nos encanta esto, que seamos como el masculino. Poco a poco, con el apoyo de la gente, vamos a conseguir que el fútbol femenino vaya creciendo», declaró. Cansados de excusas, se empieza a entender que es el momento de plantear soluciones.