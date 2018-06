Málaga Femenino | Del salto a Primera al examen de Selectividad María y Ruth, repasando sus apuntes / MALAGACF.COM Las jugadoras del Málaga Ruth Acedo y María Farfán afrontan las pruebas de acceso a la Universidad tras vivir un año histórico con el equipo de fútbol CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 6 junio 2018, 18:39

Las jugadoras del Málaga, María Farfán y Ruth Acedo, están viviendo un año que jamás podrán olvidar. Ambas compaginan su pasión por el fútbol con su formación académica. Ahora, sin tiempo apenas para asimilar el ascenso a Primera División del conjunto malagueño, se enfrentarán a un nuevo 'partido' en las aulas. Del 12 al 14 de junio se celebrarán la 'Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad', popularmente conocida como Selectividad.

Conscientes de la importancia que tiene una buena formación, ambas jugadoras repasan lo complejo de estudiar y luchar por estar en la élite. «Llevamos una semana que no paramos porque hemos conseguido lo que llevabámos tanto tiempo siguiendo. Luego en los estudios ha sido increible poder haberlos podido llevar durante todo el año, aunque ha sido un poco complicado. Al final ha dado sus frutos el esfuerzo«, confiesa María Farfán.

Por su parte, Ruth Acedo que es la jugadora con más minutos disputados, destaca: «Se estudia de forma diferente al saber que estas en Primera. Yo llegaba de entrenar, cenaba, me acostaba y me despertaba a las cinco para estudiar el examen de ese mismo día porque no podía sacar tiempo para estudiar. Los dos últimos exámenes los tenía después del partido del CD Femarguín y me la jugaba allí. No dormí nada y me la jugué».

Ruth Acedo hace especial mención al apoyo que han recibido por parte del club y del técnico en particular: «Para Antonio, estudiar es primordial, es lo más importante. Siempre nos ha inculcado eso y ha hecho muy hincapié en eso». Además, María Farfán relata que son compañeras sobre el césped y en los estudios: «Siempre nos escribimos la una a la otra porque aunque tengamos asignaturas diferentes, en algunas cosas sí que nos podemos ayudar como en Lengua y siempre estamos en contacto». Por último, Ruth confiesa que quiere estudiar una carrera relacionada con el deporte.