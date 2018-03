El fichaje del entrenador, primer atasco Husillos y Torrontegui, durante un entrenamiento del Málaga. / SUR El Málaga contacta con varios técnicos tras conversar con Muñiz y quedar este casi descartado ANTONIO GÓNGORA Martes, 27 marzo 2018, 01:25

El famoso dicho ‘a perro flaco todo son pulgas’ se le puede aplicar al Málaga, pero en este caso también en las oficinas. La prioridad ahora se centra en la contratación de un entrenador, y parecía que Juan Ramón Muñiz era el mejor colocado, sin embargo, las diferencias son tan importantes que está casi descartado para sentarse en el banquillo blanquiazul. Pero las dificultades para Mario Husillos no quedan ahí, ya que tampoco tiene fácil contratar a alguno de los otros técnicos con los que también ha contactado en las últimas fechas. A las primeras de cambio comienzan las dificultades, el atasco.

Las circunstancias en las que se mueve el club de Martiricos se presentan como un gran obstáculo para convencer a los profesionales que deberán llegar en los próximos meses al club, ya sea el referido técnico o los propios futbolistas que se incorporen. El intervencionismo del jeque del pasado verano, la nefasta gestión de los propietarios o el mal momento deportivo son causas suficientes para malograr algunos fichajes o simplemente enredarlos. De ahí que hayan aparecido ya esas complicaciones para hacerse con la principal incorporación que deberá hacer el club cara a la campaña que viene, el entrenador.

Las fuentes del club consultadas aseguran que la dirección deportiva ha contactado ya con varios técnicos, con los que se consideran los principales candidatos a sentarse en el banquillo malaguista. Sólo se conocen las conversaciones y hasta las negociaciones con Muñiz, que está libre y su contratación puede hacerse pública. Pero no ha existido acuerdo con el asturiano y ambas partes dejan la operación casi descartada. De ahí que el club esté mirando con más intensidad a otros entrenadores, pero también presentan una complejidad especial que alarga la incertidumbre.

Otros candidatos

Es evidente que los candidatos sondeados por el Málaga, al margen de Muñiz, están en plena competición con sus respectivos equipos. De ahí que en muchos casos no haya ninguna respuesta oficial hasta dentro de dos meses o quizás más. Aunque se pueda trabajar a menor ritmo mientras tanto, este retraso supondría desaprovechar la ventaja que tiene ahora el conjunto blanquiazul, que ya sabe que su nefasta temporada acabará, con toda probabilidad, con su descenso en poco tiempo (tiene una desventaja con la salvación de trece puntos y sólo quedan nueve encuentros).

Las mismas fuentes aseguran que la dirección deportiva tiene previsto consensuar al máximo los fichajes con el nuevo entrenador, algo que todavía no puede hacer debido a que Husillos continúa en plena negociación con los candidatos al cargo. Aunque el club tiene previsto hacer las incorporaciones que se consideren oportunas antes de fichar al técnico, siempre que estas supongan una oportunidad que no pueda dejar que pase. De esta manera, las contrataciones pueden llegar ya en cualquier momento, aunque no se podrán anunciar hasta que no finalice la temporada para los afectados.

El ‘casting’ para fichar a un entrenador se considera en el Málaga como una operación esencial para la entidad. El nuevo técnico deberá liderar el proyecto cuando el equipo descienda. La identificación del entrenador con sus futbolistas, además, suele ser mayor en la categoría de ‘plata’, lo que obliga al club contar con el elegido para el banquillo desde el primer instante de la planificación, teniendo voz y voto tanto en la contratación de futbolistas como en las numerosas bajas que habrá en la plantilla. Los errores se pagarán más caros aún, si es posible, a partir de ahora.