Husillos: «Todos los fichajes del Málaga son responsabilidad de la dirección deportiva» Husillos atiende a una pregunta durante la rueda de prensa de ayer en La Rosaleda. / Salvador Salas El director deportivo explica los movimientos del club en el mercado invernal y afirma que sólo dispuso de 1,6 millones para invertir JUAN CALDERÓN Sábado, 3 febrero 2018, 01:43

El director deportivo del Málaga, Mario Husillos, hizo balance ayer de la campaña invernal de fichajes, en la que el club ha incorporado a siete jugadores y ha dado las mismas bajas. El directivo analizó todas las situaciones que se han dado y reiteró que los movimientos que ha hecho el club son responsabilidad de la dirección deportiva que él comanda. El hispanoargentino justificó algunas decisiones y se mostró esperanzado en que el equipo mejore y mantenga la categoría.

Las necesidades

«Cuando llega un director deportivo nuevo o un entrenador, todos piensan en cambios. Yo pienso en los que están, porque hay que recuperarlos para ver qué puedes hacer. Creo que ha habido una gran coincidencia sobre las necesidades del equipo, un central y un medio centro. Cuando salimos al mercado, teníamos a tres jugadores. El 15 de enero, algunos estaban ya jugando. A partir de ahí empezó un nuevo mercado, porque vimos que hacían falta más jugadores, también pensamos en las salidas. El devenir del mercado te marca lo que necesitas. Entonces se fueron dando algunas salidas, que permitieron varias entradas. Hemos hecho creo que 14 movimientos, uno cada 48 horas. Para eso hace falta un gran movimiento y gestiones. Sigo pensando que es la base que había lo que nos dará el salto de calidad. Los que han llegado ayudarán».

Objetivo

«No habría cambiado más. La idea es tener la sensación de que estamos mejor. Si tengo la opción de que Mula y Ontiveros tengan más minutos y consigo unos acomodos buenos, las consideramos y pensamos que era acertado hacerlo. La idea era dar un paso adelante para ver si estamos más preparados para la pelea que antes de enero».

Cenk, sin ficha

«Es un chico que ha trabajado perfectamente. Es el disgusto que me llevo en este mercado. Que un jugador se quede sin ficha dice que no hemos trabajado lo adecuado, pero pensamos que era mejor tener una ficha libre. También pensamos que podemos traer otro jugador. Sabíamos que podía pasar, lo hicimos con pena, pero sabiendo que era lo mejor. Espero encontrar una solución porque hay mercados abiertos. Es cierto que Ahmet Çalik es un jugador que teníamos seguido desde hace tiempo, pero eso nos deja abiertos a la posibilidad de algún jugador que está en libertad con situaciones que tenemos encaminadas».

Destitución de Míchel

«Todos los fichajes que hemos hecho son imputables a la dirección deportiva. Había jugadores que los conoce el entrenador. A Bueno lo tuvo Míchel, pero en ningún caso el nombre lo dio él. Teníamos delanteros en cartera como Success e Ideye, y él (Jose) eligió. Es bueno que haya convivido con ellos porque tiene información de primera mano. La responsabilidad de los fichajes es de la dirección deportiva, pero siempre conversando. El cambio de entrenador no varió ni un ápice la dirección marcada. Cuando sumamos algo en el centro del campo y la defensa, vimos que teníamos problemas con el gol, de ahí que buscásemos un delantero. Lo entendió Míchel y también Jose. Lo que llega lo hace con el aval de la dirección deportiva».

Revolución en la plantilla

«No entiendo que sea una revolución. Fueron situaciones que se fueron dando, como las salidas. Compensamos la plantilla, pienso que nos haría falta alguna situación más. En ataque tenemos mucha gente, pero creo que hay que compensar la parcela defensiva gracias al movimiento con Cenk (se quedó sin ficha). Equilibrar la plantilla con los problemas clasificatorios que tenemos no es fácil. La idea es tener una plantilla mejor. Los resultados dirán si es así o no».

Lestienne y Success, sin jugar

«Los chicos estaban entrenándose con sus equipos, les faltaba competir. No estuve en sus pruebas médicas, pero sí sabíamos que estaban entrenándose. Habrá alguno de los que venga que juegue todos los partidos, y con otros no sucederá así. Pero es normal, porque los que estaban son buenos también. Elevamos la competencia interna. No me dice nada, cero, que juegue más o menos un jugador nuevo. Lo que importa es el rendimiento del grupo; si es por la competencia, pues bien. Hay más armas y el entrenador las usará como crea conveniente. No los divido en nuevo o anteriores».

Permanencia en Primera

«Tenemos esperanza, hicimos un gran esfuerzo porque tenemos fe. Tenemos fe porque la gente cree que se puede. Eso nos obliga a ir con la gente a muerte. El esfuerzo fue por eso, ya veremos con qué grado de acierto. Lo hicimos con la idea de que vamos a estar en Primera, pero tenemos que pensar en todos los escenarios. Contemplamos todas las posibilidades, seguimos a todos los cedidos, pero la base de equipo con contrato en vigor, te da una idea de qué es lo que necesitamos para el futuro. Es una plantilla interesante, con muchos efectivos en algunas zonas y carencias en otras».

Rolón y su posible salida

«En absoluto. Hablé con todos los jugadores que podían salir, pero con él la idea era de que estuviese con nosotros, salvo que él pensase que necesitaba jugar. Cecchini tuvo un montón de alternativas, pero en el caso de Esteban no tuvo tantas y dijo que lo mejor era quedarse. Ya veremos lo que hacemos en verano, porque es joven y necesita jugar. Recibimos sondeos de equipos grandes de Argentina, pero no pensamos en su salida».

Toulalan

«Hablé con él y la respuesta fue un no».

La remota opción de Sandro

«Entiendo al jugador. Hemos hablado infinitas veces. Era casi imposible. La única vía era la del corazón y la explotó. Su equipo no lo dejaba salir y cuando sucedió, había mucha competencia. Llamamos a su agente, el mismo de Bueno. No es un tema de excusas, pero cuando hay opciones grandes, pues se elige lo mejor. Hicimos lo imposible, pero no ocurrió. Otros jugadores similares eligieron clubes que históricamente son inferiores pero que ahora están mejor deportivamente o en lo económico».

El Málaga, club satélite del PSG, según la prensa gala El diario deportivo francés ‘L’Equipe’ públicó ayer que el Málaga y el PSG se encuentran en conversaciones para que el conjunto de Martiricos sea satélite del cuadro parisino. La idea sería algo similar a lo que tiene firmado el Manchester City con el Girona, para que los jóvenes jugadores sigan creciendo en el Málaga. Husillos aseguró ayer: «El Málaga tiene la suficiente entidad, historia y nivel para no ser satélite de nadie». Pese a descartar esta opción, confesó: «Estaríamos encantados de tener buenas relaciones con equipos grandes como el PSG. Pero no buscamos ser satélite de ellos ni de ningún otro equipo». El club desconoce estas conversaciones.

Dinero para fichar

«Nosotros entramos en el mercado con 1,6 millones. Ese era el dinero para gastar. Nosotros teníamos poco dinero y las ofertas que hicimos fueron buenas casi llegar al límite. Algunos equipos (Alavés o Eibar) tienen un régimen especial que no entiendo, que me parece deshonesto. Quizás gastaron menos en el mercado y ahora tenían más. Las salidas nos permitieron liberar sueldos. Con un jugador liberado fichamos dos, ya veremos con qué acierto. No se puede hacer lo que no se puede comprar. No ha pasado que jugadores apalabrados se fuesen. Otros nos eligieron por delante de otros equipos. Es el mercado».

El despido de Ruano

«Hemos firmado a Tapia como responsable de la cantera y tiene absoluta libertad. Estaba informado, pero confío en las decisiones de la gente. La llegada de Dely Valdés es que nunca se hacen oficial las altas o las bajas de los jugadores o técnicos de la cantera.

Lestienne, un gran negocio

«Es un chico que por su trayectoria, sólo viendo su edad, las selecciones en las que ha jugado y el dinero que ha movido, es evidente que algo hay. Habrá algo bueno y algo menos bueno. Nosotros vamos a por lo primero. Si un jugador de su calidad se ha puesto a tiro del Málaga es porque debía solucionar alguna situación. Necesita un club para estar tranquilo y desarrollar su fútbol. La característica de velocidad que quería el entrenador la hemos conseguido. La operación se dio en unos términos que no nos la creíamos porque es un jugador de gran calidad. Es similar en el económico a lo que nos hemos ahorrado con los jugadores jóvenes que han salido. Lestienne encaja perfectamente en lo que estamos buscando y ojalá sepamos buscarle el sitio. Tenemos gente encargada de estar cerca de estos jugadores para que se sientan queridos y cuidados. Tenemos lo más importante, que es la ciudad. En el aspecto deportivo y económico, no podemos competir, así que hay que usar la ciudad para el futuro».

El último fichaje

«Lo vamos a cerrar enseguida. Ya sé que esto me puede rebotar la semana que viene, pero creo que lo haremos ya».