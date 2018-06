Fin de fiesta en Cártama Adriana protege su posición de espaldas en el duelo ante el Femarguín. / Opta Sports El Málaga femenino, ya ascendido a la élite, despide la campaña en su campo ante el SPA de Alicante PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 3 junio 2018, 00:24

El Málaga despide la temporada esta tarde (17.00 horas) en Cártama. Los puntos son intrascendentes, el equipo será de Primera División la próxima campaña, pero la competitividad de la plantilla que entrena Antonio Contreras es tal que se persigue acabar la fase de ascenso con un pleno de triunfos (hasta ahora van tres de tres) y mantener la portería a cero. Esta última estadística permitiría que la campaña acabara con la friolera de sólo seis goles encajados en un total de treinta partidos oficiales;es decir, a un promedio de un tanto encajado por cada cinco choques celebrados.

Málaga-Spa de Alicante Málaga Chelsea; Encarni, Postigo, Ruth, Shiv; Mery, Raque, Pamela, Paula;Adriana ySheila. SPA de Alicante Laura; Sara, Carmen, Vanesa, Zaira; Claudia, Sonia, Elisa, Pepa; Marina Martí y Eva Navarro. Árbitra Inmaculada Prieto Martínez (andaluza). Campo y hora Municipal de Cártama (17.00), televisado por 101 TV.

Para este fin de fiesta no se sabe si Antonio Contreras, con buen criterio, introducirá muchos cambios en el once de gala, el que ganó los tres partidos previos de la fase de ascenso. Sin duda, la oportunidad es excelente para buscar el lucimiento de las que han jugado menos, como la guardameta Alba, las defensas Farfán, Janira y Marta; las volantesSandra, Noelia y Kerrly, o las atacantes María Ruiz –la 'pichichi' de la liguilla como revulsivo, porque no ha sido titular nunca–, Karina o Luisa.

A por el pleno

«El objetivo es ganar los cuatro partidos de la liguilla, así que iremos a por los tres puntos y esperamos que la afición esté con nosotras para celebrar con ellos y agradecer todo el apoyo durante la temporada», reconoció la defensa local Farfán, que añadió que «ha sido una temporada de mucho trabajo, pero a la vez muy bonita».

Contreras podría dar minutos a algunas de las jugadoras menos habituales, pero se busca el pleno de triunfos y la portería a cero

La juventud en buena parte de la plantilla malaguista es tal que la propia Farfán admitió que «después del domingo (por hoy) toca ponerse a tope con la selectividad, que ya es lo último para hacer una temporada de diez, así que ahora queda el último empujón».

De haber perdido en Arguineguín el Málaga estaría obligado hoy a buscar una goleada amplia ante el SPA de Alicante, pero ya no es el caso. El primer cruce entre estos dos equipos se resolvió con un 0-2, y en el mismo la jugadora más desequilibrante en el rival fue la atacante Marina Martí. Sin embargo, en sus primeros partidos de la liguilla el cuadro alicantino no pudo contar con el concurso de la joven Eva Navarro, que luego ha sido noticia por su actuación en el Europeo sub-17, en el que fue la máxima realizadora, con cinco dianas, y especialmente espectacular la que logró en una jugada individual en la final. Además, el club ya hecho oficial que su entrenador, Jesús Cañizares, no dirigirá al equipo el próximo curso.

Por otro lado, esta mañana se conocerá también el nombre del decimosexto y último componente de Primera División la próxima campaña, que será el Tacón madrileño o el Logroño (1-1 en la ida en tierras riojanas).

Asimismo, ayer se disputó en Mérida, con las gradas llenas, la final de la Copa de la Reina, entre los dos mejores equipos españoles del momento, el Barcelona y el Atlético de Madrid (campeón de la Liga por segundo año consecutivo). El desenlace del partido fue agónico, con un gol en el último minuto de la prórroga de Marina Caldentey para las azulgrana. El choque tuvo un desarrollo muy cerrado, sin goles hasta entonces.