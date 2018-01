QUE NO SEA FLOR DE UN DÍA

Me gustó el Málaga de Ipurua. Vi en el debut de Jose muchas de las cosas que reclamaba a este equipo y que no se plasmaban en la anterior etapa. Un equipo comprometido, con un par de excepciones que no merecen ni ser nombradas, una lectura inteligente del partido y un triunfo que se escapó por la falta de acierto en la definición, con un instante clave: el remate fallido de Adrián en una llegada a placer por el centro y en un momento idóneo para cerrar el choque.

Asistimos a una remodelación profunda de la plantilla estos días. La afición discute sobre la idoneidad de los fichajes con un presupuesto ínfimo y en un mercado con escasos mirlos blancos en estas fechas, pero no se incide en lo que creo que es más importante. Al Málaga no lo salvarán los que llegan, sino los que estaban. Si el Málaga es colista no es por falta de calidad de la plantilla, sino por ciertos desequilibrios, la poca cohesión demostrada en la primera vuelta y la escasa agresividad y compromiso cuando vinieron mal dadas. La experiencia viendo fútbol me hizo desconfiar del día del debut de los fichajes. Ni siquiera del segundo encuentro. Tampoco del estreno del nuevo entrenador. Hay que mirar más a medio plazo. Ojalá la imagen del lunes no sea flor de un día. Con ella habrá permanencia. Y con ella no se puede fallar hoy. Es vital reengancharse. Acercarse a la zona de permanencia. Seis puntos son demasiados. Hace falta ganar para que se crea en Jose y en su trabajo psicológico y futbolístico. Es vital.