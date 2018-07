FUTBOLISTAS Y FUTBOLISTOS

A la mujer le ha costado lo suyo entrar en juego. Y empleo esta expresión «entrar en juego» porque, a partir de ya, tendrá que emplearse con asiduidad cuando al fútbol nos refiramos. Las incursiones de ellas en este deporte venían siendo timoratas, muy livianas, pero la pasada temporada y este verano en especial la mujer ha irrumpido con fuerza y con mando en las competiciones nacionales. Ahí está nuestro Málaga femenino en Primera División y abriendo cada día la información deportiva del periódico con fichajes y noticias a las que no estábamos acostumbrados. El Barcelona y el Atlético de Madrid tienen ya a sus equipos en vuelos internacionales y, además, con idéntico trato de favor que tienen ellos (¡no faltaría más!), acomodadas en la clase VIP de los aviones. El Real Madrid no se ha decidido todavía y, a lo peor, ya mismo se le empieza a tachar de club machista. Así pues, bienvenida la mujer al fútbol grande, al de élite, cuando en los demás deportes ya tiene bien demostrada su capacidad y valía con medallas de oro y títulos mundiales. En Málaga concretamente es obligado un reconocimiento a Manolo Hernández Navarrete, verdadero propulsor y luchador muchos años del fútbol femenino en nuestra ciudad; lo de ahora es fruto de su empeño no siempre reconocido.

Uno, que ya tiene sus años, fue testigo de la incursión femenina en el fútbol...pero como espectadora. Recuerdo, allá por los años cincuenta, cómo el viejo Metropolitano tenía un ancho pasillo a lo largo de toda su grada que separaba la tribuna alta de la baja, muchos la conocían como 'la pasarela', tal era el número de mujeres que transitaban por ella, poco visto entonces en otros campos. A la vista del relieve que ha alcanzado la mujer en el fútbol (como en todo) habría que buscar una determinada identificación para referirse a los equipos sin necesidad de añadir femenino o masculino: MálagaM o MálagaF. O si llamar futbolistas a ellas y futbolistos a ellos. El caso es que el MálagaF ya tiene su plantilla completada en tanto que el MálagaM se desespera al no hallar futbolistos con gol. Suerte a ambos equipos.