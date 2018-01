Aestas alturas el dato no puede ser más revelador: el Málaga sólo ha marcado en seis jornadas de las diecinueve cuando el más cercano en cuanto a estos deméritos es Las Palmas, que en la primera vuelta lo hizo en diez. Llevamos casi una semana con Jose a los mandos de la plantilla y, como era de esperar con el gaditano, el foco está puesto en la cohesión y la firmeza. Incluso, en la errónea sensación de que por fijar un entrenamiento doble el martes los futbolistas van a correr más (cuando en realidad el objetivo era adaptarse al nuevo sistema y ver otros aspectos tácticos).

Pero, ¿y los goles? Porque el problema del equipo no es defensivo –pese a que la falta de un recambio de garantías de Camacho ha conllevado un terrible efecto dominó–, sino la incapacidad para generar ocasiones. Y no digo ya aprovecharlas. Desde luego, no será por las fichas de varios futbolistas que deben dar el último pase (un toque o un centro) o por el coste total de los tres delanteros, todos cedidos y sin opción de compra (en torno a diez millones). En su comparecencia del miércoles Recio, el mismo que en verano desvelaba que se había sentido frustrado desde que Javi Gracia lo encasilló como medio centro, recordó que este estilo se asemeja al que gusta al navarro. Es decir, al futbolista se le mide por los kilómetros, no por el juego. No estaría mal recordar que con esa filosofía, por ejemplo, se quedó sin marcar hace dos temporadas en 11 de los 19 primeros partidos.

Entiendo a Jose, como entendí a Antonio Tapia en 2005. Lo fundamental ahora es tratar de ganar los partidos por 1-0. Pero no para fortalecerse defensivamente, sino porque el Málaga no está para un intercambio de golpes y aspirar a vencer por 3-2. La cuestión es encontrar el equilibrio para no conformarse con el empate cuando el triunfo esté al alcance; es decir, desterrar ese conformismo instalado en el vestuario desde la recta final de la campaña 2016-2017 para tratar de aprovechar una calidad demasiado ínfima en la plantilla actual.

P. D.: Ni el presidente ni los consejeros estuvieron en la presentación del nuevo técnico. Al menos de vez en cuando podrían hacer como esto les interesa de verdad. Sin patrón que mande...