Como los comentarios en castellano de Al-Thani en Twitter suelen quedar fatal por culpa de los entuertos del 'Google translate', intentaré dar una interpretación más libre a las declaraciones que conocimos ayer de su hijo Nayef. De entrada, sólo adelantaré que me parece una política de comunicación acertadísima hablar para BeIN Mena y no para los medios locales -que, digo yo, que qué interés vamos a tener en conocer lo que piensa la familia propietaria-, y que después de leerle me quedé mucho más tranquilo. Voy a dormir a pierna suelta los próximos días, aun perdiendo el Málaga en San Mamés, en el derbi y en Butarque.

«El proyecto seguirá pase lo que pase». Traduzco: la familia Al-Thani es como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Que no vende, ni gestiona. Así las cosas, ¿acaso va a perder Nayef su nivel de vida actual? «Esperamos que los próximos años sean mejores que este», añade el dirigente. Admito que me hubiera gustado un verbo de mayor compromiso. Del tipo de 'garantizamos' o 'nos comprometemos a'. Pero, claro está, sin invertir desde hace años hay que fiarlo todo a la suerte o a la precisión de la dirección deportiva en un club desestructurado. Así es muy difícil acertar siempre.

«Nosotros acompañamos al equipo, lo apoyamos en los entrenamientos y en los partidos. Igual esto no queda reflejado en las fotos, pero allí estamos siempre». Traducción no literal, aunque creo que en esta ocasión casi innecesaria: ¿Acaso no vieron a Nayef en las últimas presentaciones de los fichajes de invierno, en los viajes del equipo fuera de casa, en el palco de La Rosaleda, en el día a día de los entrenamientos? Me consta que los aficionados que siguen a Nayef en las redes sociales tienen claro que tanto él como su hermano Nasser apenas se han movido de Málaga los últimos meses.

Post data: como llegué a dudar de mi memoria, ayer repasé las fotos de Success en el Granada y las de esta semana entrenándose con el Málaga. La sorpresa fue morrocotuda. ¿Pero hemos fichado a Success?