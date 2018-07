UN MAL HÁBITO

El Málaga ha empezado la pretemporada del que debe ser su retorno a Primera con el mal hábito con el que acabó la anterior: perdiendo. Claro que entonces el castigo, tan duro como justo, fue el descenso a Segunda; y ahora ha sido una derrota olvidable frente al Nottingham Forest inglés en poco más que una pachanga de entrenamiento. Pero algo hay en este hábito de perder que deja una sensación muy amarga: parece que viajamos un par de meses atrás en el tiempo, o en la memoria, y asistimos a un espectáculo de incapacidad y bloqueo mental que tiene nombres y apellidos, pero que no merece la pena explicitar aquí y ahora. El caso es que hay jugadores, muchos de los que perdieron ese choque de pretemporada el lunes en Marbella, que parecen no haber desconectado del desastre que protagonizaron la temporada pasada. Y por tanto, volvieron a mostrar las mismas pocas ganas, los mismos errores groseros y el mismo recuerdo molesto para las sensaciones del aficionado que nos llevó a muchos a desear, por primera vez en nuestra vida, que acabara de una vez el maldito fútbol. Para dejar de sufrir, fíjense qué paradoja. Muchos de ellos no seguirán en el Málaga, y vendrán otros nuevos con más capacidad futbolística y sin mácula. Sin ese bloqueo mental que les impide patear correctamente un balón, al menos uno. Pero mientras tanto, aquí están. Y para colmo iban vestidos igual que el año pasado. La dictadura de las marcas, que acaso sea una buena definición para el marketing, ha establecido que no hayamos visto aún las nuevas camisetas. Fue una pesadilla ver a los mismos jugadores con el mismo hábito jugar tan rematadamente mal y revivir el desastre. Hay que cambiar ya los malos hábitos. El de perder y el vestido.